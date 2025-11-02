Золото за два года. Футболистки "Спартака" стали чемпионками России

Клуб добился такого успеха на второй год существования

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Футболистки московского "Спартака" впервые в истории стали чемпионками России, добыв "золотую" для себя ничью в матче с ЦСКА. Победу можно назвать уникальной, поскольку красно-белые одержали ее, выступая лишь второй год.

"Спартак", уверенно прошедший сезон, мог стать чемпионом еще две недели назад, если бы ЦСКА оступился в матче с "Динамо". Но армейская команда 19 октября в Химках, где проводит домашние матчи, обыграла "Динамо", и вопрос о победителе турнира решался в очной игре претенденток во второй день ноября.

Такая встреча была достойна проведения не на одном из полей академии "Спартака", где команда играет домашние матчи, а, к примеру, на "Лукойл-Арене". Там и "Спартак", и ЦСКА играли год назад в Кубке России. Но сложилось по-другому, а после финального свистка футболистки получили заряд энергии от фанатов, поблагодарив их и находясь от них, что называется, на сверхкороткой дистанции.

Еще до игры удалось поговорить с директором "Спартака" Еленой Тереховой, которая, хоть и не сразу, но согласилась объяснить, в чем причины взлета команды, от которой еще пару лет назад было одно название. "Успех в том, что у нас большая дружная команда. В нее входят и игроки, и тренерский штаб, и болельщики, и руководство клуба. Мы сделали это в кратчайший срок - это колоссальный успех, и никому больше такого не удавалось сделать", - сказала известная в прошлом футболистка ТАСС.

Футболистки ЦСКА чисто визуально смотрелись помощнее соперниц и продавили их оборону после подачи углового. "Спартак" неудачно в атаке провел первый тайм - впереди у команды Вадима Козлова почти ничего не получалось. В первой половине второго тайма гости удвоили преимущество, и тогда показалось, что золото чемпионата от ЦСКА уже не уйдет.

Балканское счастье "Спартака"

Однако "Спартак" восстановил равновесие в игре и добился ничьей, которой при турнирном раскладе команде хватало для общей победы. Оба гола хозяева забили после розыгрыша стандартных положений, чем могли впечатлить пришедшего на игру Юрия Ковтуна, бывшего защитника "Динамо" и "Спартака", трехкратного чемпиона страны и двукратного обладателя Кубка России. Можно сказать, что Наталья Машина отквитала один мяч, забив в стиле Ковтуна: вколотила мяч после подачи углового.

Инициатива перешла к хозяевам, которые вынудили Юлию Мясникову получить вторую желтую карточку и удалиться. Тот штрафной после удаления Мясниковой стал для ЦСКА роковым - после подачи в штрафную вратарь гостей потеряла ворота, чем воспользовалась Тияна Филипович. Сербка оправдала статус лучшего бомбардира Суперлиги, добив мяч.

После финального свистка на поле можно было увидеть счастливых игроков "Спартака", которые праздновали под культовую песню MakSim. Филипович с Диной Благоевич закутывались и фотографировались в сербском флаге, а еще одна иностранка в "Спартаке" Лара Ивануша - в словенском. Никто эмоций, естественно, не стеснялся. Болельщикам же предложили купить чемпионские футболки, которые игроки "Спартака" потом надели перед тем, как получить медали и кубок.

Как появился женский "Спартак"

Женский "Спартак" раньше мужского стал чемпионом страны в 20-х годах XXI века, на что девушкам понадобилось всего два года. О запуске команды к сезону-2025 было объявлено 19 октября 2024 года, но к тому времени уже велась серьезная работа по селекции. В момент запуска на официальный Telegram-канал клуба подписалось 15 тыс. человек, что превысило аудиторию любого другого клуба Суперлиги.

Первой футболисткой "Спартака" стала защитник Карина Бакланова, которая в "золотом" матче в воскресенье вышла на замену уже в добавленное время. Автор первого мяча Машина перешла в "Спартак" из белорусского "Минска", исполнительница всех штрафных клуба Марина Федорова раньше играла за "Динамо", а также в пляжный футбол.

Конечно же, большую роль в становлении команды и ее успехах сыграли два полузащитника сборной Сербии Филипович и Благоевич, которые присоединились к команде в июле прошлого года. Филипович можно назвать голевой машиной - в ноябре 2024 года она забила в ворота "Динамо" четыре мяча, сделав это впервые в истории Суперлиги с 2021 года. В споре с "Локомотивом" "Спартак" завоевал бронзу в прошлом году, впервые с 2018 года оставив соперниц без наград.

В межсезонье состав красно-белых пополнила известная по играм за "Зенит" Лина Якупова, а также еще два легионера - Ивануша и боснийка Лидия Кулиш. Весь сезон "Спартак" находился в лидерах чемпионата, поэтому победу его можно назвать заслуженной. Сумеет ли клуб сохранить чемпионскую команду, включая и тренерский штаб, станет известно через несколько месяцев.