Тремя матчами стартует плей-офф Кубка России по футболу

В среду состоятся игры "Оренбург" - "Краснодар", "Динамо" (Махачкала) - ЦСКА и "Зенит" - "Динамо" (Москва)

Полузащитник "Зенита" Педро и полузащитник "Динамо" Бителло © Александр Демьянчук/ ТАСС

ТАСС, 5 ноября. Тремя матчами в среду стартует программа 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. В этот день состоятся игры "Оренбург" - "Краснодар", "Динамо" (Махачкала) - ЦСКА и "Зенит" - "Динамо" (Москва).

В центральной встрече дня петербургский "Зенит" на "Газпром-Арене" встретится с московским "Динамо". Матч начнется в 20:30 мск. "Динамо" заняло второе место в группе B, в которой также выступали "Краснодар", самарские "Крылья Советов" и "Сочи". "Зенит" выиграл квартет A, в котором его соперниками были "Оренбург", казанский "Рубин" и грозненский "Ахмат". Команды уже встречались в этом сезоне РПЛ, 26 октября "Зенит" на своем поле обыграл динамовцев со счетом 2:1. В таблице чемпионата России петербургская команда занимает 3-е место с 29 очками, бело-голубые, набрав 17 очков, идут 8-ми. Ответный матч четвертьфинала "пути РПЛ" пройдет в Москве 27 ноября.

В первом матче дня "Оренбург" дома встретится с "Краснодаром", игра начнется в 16:00 мск. Оренбуржцы стали вторыми в группе A, краснодарцы выиграли квартет B. "Краснодар" 10 августа победил "Оренбург" в матче чемпионата страны (1:0), команда лидирует в таблице РПЛ с 32 очками, оренбуржцы идут 14-ми (11). Ответная встреча состоится 26 ноября в Краснодаре.

Также в среду московский ЦСКА на выезде встретится с махачкалинским "Динамо", матч начнется в 18:15 мск. Армейцы выиграли группу D, в которой также выступали московский "Локомотив", калининградская "Балтика" и тольяттинский "Акрон". Махачкалинцы стали вторыми в квартете C, где были московский "Спартак", "Ростов" и "Пари Нижний Новгород". Ответный матч состоится 26 ноября в Москве.

В четверг "Спартак" на "Лукойл-Арене" встретится с "Локомотивом". Начало игры запланировано на 19:30 мск. Ответная встреча состоится 26 ноября на "РЖД-Арене". В первом раунде 1/4 финала "пути регионов" Кубка России состоятся матчи "Торпедо" - "Балтика", "Арсенал" - "Рубин" (оба - 25 ноября), "Нефтехимик" - "Ростов" (26 ноября) и "Камаз" - "Крылья Советов" (27 ноября).

Кубок России сохранил свой формат - с сезона-2022/23 турнир разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграли по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета вышли в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжила выступление в плей-офф "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно было пройти шесть раундов. Команды, проигравшие в плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, опускаются в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов", клубы, которые вылетят из "пути регионов", должны будут покинуть турнир. В суперфинале встретятся победители "пути РПЛ" и "пути регионов".

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).