Россияне выступят на ЧМ по прыжкам на батуте после четырехлетнего перерыва

Турнир пройдет в Памплоне

Редакция сайта ТАСС

Анжела Бладцева © Александр Щербак/ ТАСС

МАДРИД, 5 ноября. /ТАСС/. Россияне выступят на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который пройдет с 5 по 9 ноября в испанской Памплоне. В последний раз отечественные спортсмены принимали участие в турнире четыре года назад.

Читайте также

Ангелина Мельникова: мне кажется, из меня не выйдет хороший тренер

Участие сборной России стало возможным благодаря решению Международной федерации гимнастики (FIG), которая разрешила россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе. Россияне уже выступили на другом крупном мировом форуме - в октябре на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Героиней того турнира стала Ангелина Мельникова - вернувшаяся олимпийская чемпионка Токио выиграла золото в многоборье и опорном прыжке.

Среди российских участников ЧМ-2025 можно выделить Анжелу Бладцеву, которая уже имеет олимпийский опыт. Год назад она на Олимпиаде в Париже стала пятой. Тогда Бладцева была обладательницей Кубка мира и одной из фавориток турнира. До пьедестала ей не удалось добраться из-за того, что она не стала усложнять свою программу.

Визовые проблемы ослабили команду

Уже ближе к началу турнира отечественная команда столкнулась с проблемами, связанными с въездом в Испанию. 10 из 25 спортсменов не получили визы. В турнире не примут участия российские команды в двойном мини-трампе и акробатической дорожке.

"В командном мини-трампе у мужчин из четырех ребят на чемпионат мира смогли приехать только двое, поэтому в этой дисциплине мы не представлены. Так же и у женщин - из четырех человек только Галина Бегим добралась до Испании, а остальным троим не успели оформить ни нейтральный статус, ни визы", - рассказал ТАСС главный тренер сборной России Алексей Рыжков.

Читайте также

Десять россиян не выступят на ЧМ по прыжкам на батуте из-за отсутствия виз

В прыжках на акробатической дорожке из четырех мужчин допуск оказался только у Сергея Финиченко, у женщин из четырех человек допустили только двоих - Александру Лямину и Арину Каляндру. Причем в двойном мини-трампе и акробатической дорожке отечественные команды претендовали на призовые места.

На предыдущем чемпионате мира в 2021 году в Баку, где россияне выступали в последний раз, они заняли первое общекомандное место с 5 золотыми, 1 серебряной и 3 бронзовыми наградами. Вторыми тогда были китайцы (2-2-0), третьими - представители Великобритании (2-1-2).