"Пускай это "маффин", но он мой". Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" отличился в победном матче против "Сент-Луиса"

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал первым игроком, который забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин откровенно оценил свой гол, а вратарь "Сент-Луиса", которому он забил, пытался спрятать памятную шайбу у себя.

40-летний форвард не мог похвастаться началом сезона, в котором он стартовал с четырех игр без заброшенных шайб и впервые поразил ворота только 18 октября. В следующий раз он выдал безголевую серию с таким же количеством игр в конце октября - начале ноября и был близок к тому, чтобы не забить в пяти матчах подряд. Но даже в этой ситуации отчаиваться не стоило: в последние годы Овечкин не слишком ярко выглядел в октябре и обычно начинал разгоняться с середины сезона. Так, к примеру, это было в предыдущий регулярный сезон, который, как известно, завершился для него триумфально.

Читайте также

Забившего 900-й гол в "регулярках" НХЛ Овечкина признали первой звездой дня

Многим казалось, что назревавший 900-й гол был делом времени, что и произошло. Можно сказать, что до этой отметки форвард "Вашингтона" добрался еще на багаже прошлого регулярного сезона, когда ему оставалось всего-то оформить хет-трик. Его сделать не удалось, но голы "Миннесоте" и "Коламбусу" были забиты вовремя.

Матч с "Сент-Луисом", который является сейчас одним из аутсайдеров лиги, Овечкин начал не так ярко, за первый период нанеся всего один бросок. Историческое достижение случилось на третьей минуте второго периода. Капитан хозяев заставил находившегося за воротами голкипера соперника Крэйга Биннингтона выбросить шайбу в угол. Овечкин там ее подобрал и отбросил в зону перед воротами. После броска защитника Джейкоба Чикрана россиянин подкараулил отскок и отправил шайбу с неудобной руки в фактически пустые ворота, так как Биннингтон переместиться в ближний к Овечкину угол уже не успевал.

Этот гол оказался победным, в итоге встреча завершилась со счетом 6:1. Для Овечкина эта шайба стала 138-й победной в "регулярках" - еще в апреле он побил по этому показателю рекорд Яромира Ягра (135). Во время матча он успел оценить этот гол в комментарии каналу Monumental Sports Network. "Да, это "маффин", но я забираю это себе. Гол - это гол, я возьму его", - сказал он тогда. "Маффинами" в североамериканском хоккейном слэнге называют слабые броски или броски, которые могли бы быть заблокированными.

"До сих пор не понимаем, как он играет на такой скорости 20 лет"

Интересно, что юбилейную шайбу Овечкин мог и не получить. После пропущенного гола Биннингтон, то ли в шутку, то ли со зла вытащил ее из ворот и засунул себе в пояс. Вернул он ее только после того, как к нему подъехал с этой просьбой один из лайнсменов. Сам Овечкин, когда ему рассказали об этом случае, даже не смог ничего прокомментировать, расплывшись в улыбке.

Читайте также

Владелец "Вашингтона" отреагировал на 900-й гол Овечкина в НХЛ

"Честно говоря, как я думаю, мы до сих пор не понимаем, как он играет на такой скорости, на которой он играл последние 20 лет. Думаю, потребуются годы размышлений, чтобы по-настоящему осознать, что здесь произошло за последние годы. В его возрасте он делает то, что должен делать", - рассказал после матча главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.

Победный гол Овечкина позволил "Вашингтону" прервать серию поражений из четырех матчей, а россиянин был признан первой звездой игрового дня.

Весомым рекордом, который Овечкин может еще побить в НХЛ, является общее количество шайб в регулярном сезоне и плей-офф, их у россиянина сейчас 977. Чтобы побить достижение по этому показателю Уэйна Гретцки, Овечкину нужно забить 40 голов. В прошлом сезоне, который был увенчан рекордом, россиянин забросил 44 шайбы.