Матчами с участием "Динамо" и ЦСКА стартует 15-й тур РПЛ

В субботу состоятся четыре игры

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Программа 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Динамо" (Москва) - "Акрон", "Пари Нижний Новгород" - "Рубин", "Динамо" (Махачкала) - ЦСКА и "Сочи" - "Ростов".

В первом матче дня московское "Динамо" на "ВТБ-Арене" встретится с тольяттинским "Акроном". Встреча начнется в 14:00 мск. Бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. "Акрон" с 15 очками располагается на 10-й позиции.

За "Акрон" выступает 37-летний нападающий Артем Дзюба. Пока не до конца понятно, сможет ли он принять участие в матче с "Динамо". На прошлой неделе он из-за повреждения пропустил игру чемпионата страны с "Ростовом" (1:0). В текущем сезоне нападающий забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах.

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов положительно оценил игру Дзюбы в этом сезоне. "Артем действительно в порядке, играет хорошо. Но это не удивляет, конечно", - сказал Пименов ТАСС.

Остальные матчи дня

В 16:30 мск начнутся два матча - "Пари НН" примет казанский "Рубин", а махачкалинское "Динамо" на своем поле встретится с московским ЦСКА. "Пари НН" продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ с 7 очками. "Рубин", имеющий в активе 19 очков, идет 7-м.

"Динамо" и ЦСКА проведут второй очный матч за неделю. В среду они встречались в первой игре четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, победу со счетом 1:0 одержали махачкалинцы. В турнирной таблице чемпионата "Динамо" занимает 13-е место, набрав 13 очков. ЦСКА с 30 очками идет 2-м, на 2 очка отставая от лидирующего "Краснодара".

Завершит игровой день матч между "Сочи" и "Ростовом". Встреча начнется в 19:00 мск. Сочинцы на 1 очко опережают "Пари НН" и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице. "Ростов" с 15 очками занимает 11-ю позицию.

Программа 15-го тура РПЛ завершится в воскресенье. В этот день состоятся игры "Крылья Советов" - "Зенит", "Локомотив" - "Оренбург", "Ахмат" - "Спартак" и "Балтика" - "Краснодар".