Джокович снялся с Итогового турнира ATP

Серба заменит итальянец Лоренцо Музетти

Редакция сайта ТАСС

Новак Джокович © Lintao Zhang/ Getty Images

АФИНЫ, 8 ноября. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович не примет участия в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Я действительно хотел выступить в Турине, но после сегодняшнего финала в Афинах я вынужден объявить, что снимаюсь с Итогового турнира из-за травмы, которая по-прежнему беспокоит меня. Я приношу извинения фанатам, которые надеялись увидеть меня на турнире, ваша поддержка много значит для меня", - написал Джокович.

В субботу Джокович стал победителем турнира в Афинах, обыграв в финале итальянца Лоренцо Музетти. После поражения Музетти последним участником Итогового турнира ATP стал канадец Феликс Оже-Альяссим, однако из-за снятия Джоковича Музетти выступит на Итоговом турнире на правах первого запасного. Итоговый турнир ATP пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.

Джоковичу 38 лет, он располагается на пятой строчке в мировом рейтинге. Победа на турнире в Афинах стала для спортсмена 101-й в карьере. На его счету 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

В октябре Джокович повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера по квалификациям на Итоговый турнир ATP. Серб квалифицировался на турнир в 18-й раз, он принимал участие в соревновании 16 раз, в 2024 году серб отказался от участия в турнире из-за травмы.