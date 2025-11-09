"Краснодар" остался лидером, осечка "Зенита" в Самаре. Итоги тура РПЛ

"Краснодар" и ЦСКА имеют поровну очков, но краснодарская команда опережает красно-синих по дополнительным показателям

Редакция сайта ТАСС

Футболисты "Краснодара" © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Программа 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье четырьмя матчами. В этот день петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов", московский "Локомотив" дома победил "Оренбург", столичный "Спартак" в гостях оказался сильнее грозненского "Ахмата", калининградская "Балтика" на своем поле поделила очки с "Краснодаром".

В центральном матче дня лидер РПЛ "Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Балтикой" со счетом 1:1. У гостей отличился Эдуард Сперцян (3-я минута), для него этот гол стал шестым в текущем чемпионате, также на его счету 11 результативных передачах в 15 матчах. В составе калининградской команды забил мяч Брайан Хиль (5). На 26-й минуте "Краснодар" произвел вынужденную замену, защитника команды Сергея Петрова унесли на носилках после того, как он оступился. Вместо него на поле появился Джованни Гонсалес.

Краснодарская команда имела перед игрой кадровые проблемы. Лучший бомбардир "Краснодара" нападающий Джон Кордоба, защитник Диего Коста, полузащитники Дуглас Аугусто и Никита Кривцов пропускали встречу из-за дисквалификации.

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отметил, что у команды не получилось полноценно заменить Кордобу. "Как и ожидалось, в Калининграде сложно всем командам, "Балтика" играет в скоростной и силовой футбол, - сказал он журналистам. - Очень важно не сбиваться, нужно бороться, подбирать мячи, играть в одно-два касания. В принципе первые 60 минут получалось хорошо, в концовке чуть свалились. Чуть-чуть кадрово не смогли заменить Кордобу, не хватило мощи вверху, хотя Перрен провел хорошую работу, сделал голевую передачу. Первый круг заканчиваем, делим первое место с ЦСКА, ребята проделали отличную работу, сейчас нужно остыть".

"Краснодар" набрал 33 очка и завершил первый круг лидером турнирной таблицы РПЛ. ЦСКА, идущий вторым, тоже имеет в активе 33 очка, но уступает по дополнительным показателям. "Балтика" с 28 очками в 15 матчах располагается на пятой позиции. В следующем туре краснодарская команда на выезде сыграет с "Локомотивом" 23 ноября, подопечные Андрея Талалаева днем ранее в гостях встретятся с "Оренбургом".

"Спартак" выиграл в Грозном

"Спартак" в воскресенье на выезде обыграл "Ахмат" со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе красно-белых отметился Пабло Солари (37, 51). У "Ахмата" отличился Георгий Мелкадзе (59), в 2014-2021 годах выступавший за "Спартак". "Ахмат" продлил серию без побед в РПЛ до пяти матчей. Оформивший дубль Солари получил желтую карточку, которая оказалась для него четвертой в текущем чемпионате страны, он пропустит следующий матч с ЦСКА.

"Спартак" стал единственной командой по итогам первой части сезона РПЛ, за которую не забивали российские футболисты. Всего красно-белые забили 24 гола в нынешнем чемпионате. При этом россияне забивали голы за красно-белых в Фонбет - Кубке России, последним это сделал Игорь Дмитриев в матче шестого тура группового этапа с махачкалинским "Динамо" (3:1).

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович пропустил послематчевую пресс-конференцию из-за потери голоса, сообщила пресс-служба красно-белых. На вопросы журналистов после матча отвечал помощник сербского специалиста Ненад Сакич. Он прокомментировал эмоциональную реакцию тренерского штаба столичной команды на некоторые решения арбитра. "Я достаточно сдержанный человек, но сегодня происходили неприемлемые вещи. Арбитр фиксировал невероятно много фолов с нашей стороны, а с противоположной в схожих ситуациях - нет. Такое произошло не в первый раз", - сказал Сакич, комментарий которого приводит пресс-служба "Спартака".

"Спартак" впервые с декабря 2021 года обыграл "Ахмат" в РПЛ. Красно-белые с 25 очками располагаются на шестой позиции в таблице чемпионата. "Ахмат" с 16 очками идет 11-м. В следующем туре "Спартак" на своем поле встретится с ЦСКА 22 ноября, подопечные Станислава Черчесова в тот же день в гостях сыграют с казанским "Рубином".

"Локомотив" победил без Батракова

В воскресенье "Локомотив" дома победил "Оренбург" со счетом 1:0. Единственный мяч на 72-й минуте с пенальти забил Николай Комличенко. Еще один его гол был отменен из-за офсайда. В добавленное ко второму тайму время красную карточку получил главный тренер гостей Ильдар Ахметзянов. Встречу из-за перебора желтых карточек пропустил лучший бомбардир железнодорожников полузащитник Алексей Батраков.

В "Оренбурге" объяснили причины недовольства судейством в матче. "При очень хорошей игре мы проиграли. Что случилось с удалением Ильдара Ахметзянова - нужно спрашивать у судей. Нам не понравился момент с нападающим "Локомотива" Комличенко, что судья сразу остановил игру. До этого наш футболист лежал на поле, судья игру не останавливал. Проявили свое недовольство", - сказал журналистам тренер "Оренбурга" Дмитрий Белоруков.

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов отметил прогресс команды в РПЛ. "Оценки точно не нам проводить. Плотность по очкам в таблице существует внизу и вверху, любая осечка может вытолкнуть, - сказал он журналистам. - Было важно сегодня этот шаг сделать вперед, матч стратегический. На этом отрезке были матчи очень хорошие по качеству игры. Были игры, когда упускали инициативу, теряли очки, когда не имели право этого делать, мы прекрасно это понимаем. Но команда растет. Любая игра - это процесс, важно делать правильные шаги, стратегически верно идти. Мы к этому двигаемся, уровень готовности позволяет эти задачи решить".

"Локомотив" с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, столько же очков на счету идущим третьим "Зенита", который идет выше благодаря победе над красно-зелеными (2:0) в первом круге. "Оренбург" с 11 очками располагается на 14-й позиции. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с "Краснодаром" 23 ноября, команда из Оренбурга днем ранее примет "Балтику".

"Зенит" не смог выиграть в Самаре

В первом матче дня "Зенит" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов", встреча завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Фернандо Костанца (50), у гостей - Максим Глушенков. Петербургская команда продлила серию без поражений в РПЛ до 11 матчей.

На "Солидарность-Самара-Арене" с 5 по 7 ноября прошел форум "Россия - спортивная держава". Комиссия РПЛ проверила газон стадиона и утвердила проведение матча на этой арене.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак остался недоволен состоянием газона. "Много борьбы, длинных передач, подборов. И сегодня я думаю, что если и могли создавать что-то по такому полю, то больше как раз с кроссов, со стандартов, что мы пытались сделать, выпустив высокорослых игроков, которые хорошо играют на втором этаже, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Но, к сожалению, свои плоды в виде забитых мячей это не принесло и не позволило нам победить и увезти три очка - то, за чем мы сюда ехали. Скорости, я думаю, не было много, потому что и "Крылья" оборонялись очень низко, и некуда было бежать. А поле… Конечно, играть потоньше, делать более тонкие передачи и показывать более техничный футбол… Сегодня не было этой возможности".

"Зенит" завершил первый круг на третьем месте, набрав 30 очков в 15 матчах. "Крылья Советов" с 14 очками располагаются на 13-й позиции. В следующем туре петербургская команда на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород" 23 ноября. "Крылья Советов" в тот же день проведут домашнюю встречу с "Ростовом".

Тур стартовал в субботу. В этот день московское "Динамо" дома уступило тольяттинскому "Акрону" (1:2), "Пари НН" на своем поле поделил очки с "Рубином" (0:0), ЦСКА на выезде победил махачкалинское "Динамо" (1:0), "Ростов" в гостях оказался сильнее "Сочи" (1:0). После этого тура начинается пауза на матчи национальных команд. Сборная России проведет домашние встречи с командами Перу и Чили.