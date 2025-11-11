"Больше, чем клуб". "Спартак" расстался с тренером Станковичем

Исполнять обязанности главного тренера будет воспитанник красно-белых Вадим Романов

Деян Станкович © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" объявил об уходе главного тренера серба Деяна Станковича по соглашению сторон. Вместо него исполнять обязанности главного тренера будет воспитанник красно-белых Вадим Романов, который был в тренерском штабе Станковича.

"На данный момент красно-белые на шестом месте в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Мы благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении красно-белых.

Прощание с тренером получилось хорошим по отношениям, так как "Спартак" подготовил комментарий Станковича. Он отметил, что был горд работать в "Спартаке". "Что-то у нас получилось, что-то - нет, но я могу сказать точно: "Спартак" - главный клуб в России, это то, что было и будет под моей кожей, - сказал Станкович. - Москва стала моим домом, а "Спартак" навсегда останется в моем сердце. Я желаю "Спартаку" стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца. Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков "Спартака" за поддержку, за то, как они гнали нас вперед на поле и за его пределами, как верили в команду и готовы были отдать все за красно-белые цвета. "Спартак" для них - это жизнь".

"Благодарю сотрудников клуба за профессионализм, отношение к делу, поддержку и помощь. Работа в "Спартаке" - это непросто, но каждый из них всегда проявлял свои лучшие качества, чтобы клуб становился сильнее. Я говорю огромное спасибо игрокам. Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. "Спартак" - это больше, чем клуб. И я уверен, что у красно-белых большое будущее", - добавил он.

Затянутое решение

Отставка Станковича была одним из самых ожидаемых событий осени. Старт сезона для "Спартака" получился очень неудачным, разгромные поражения и частые удаления стали следствием перетасовки состава. Станкович стал менять игроков стартового состава, иногда - схему. Выровняться помогла домашняя ничья с петербургским "Зенитом" (2:2) 16 августа. Тогда красно-белые по игре были лучше соперника, но Эсекьель Барко в конце матча не сумел реализовать пенальти после двойного касания. После той встречи "Спартак" был только на 13-м месте в таблице РПЛ.

Станковича отличало очень эмоциональное поведение в отношении арбитров. В конце прошлого сезона это привело к дисквалификации на три матча по итогам финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России с "Ростовом" (1:2). Он пропустил первые три игры в "пути РПЛ". Однако апогеем стала встреча против московского "Динамо" в РПЛ (2:2).

В этом матче его удалили за оскорбления главного арбитра встречи Егора Егорова. Так как этот эпизод стал не первым для Станковича, то контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил сербского специалиста на месяц от всех соревнований - он пропустил пять матчей. Это стало прецедентом в российском футболе, ранее такого наказания не было ни у кого. Станковича заменил его помощник Ненад Сакич.

Уход Станковича ожидался и в сентябре, и в октябре. 20 октября "Спорт-экспресс" сообщил, что руководство красно-белых приняло решение об уходе Станковича. Однако официальное объявление наступило только 11 ноября. В последних пяти матчах "Спартак" одержал четыре победы при одном поражении.

Многих удивило высказывание Станковича 6 ноября после матча Кубка России с московским "Локомотивом" (3:1). Он заявил, что устал и хочет к детям и жене, выразив готовность к любому решению руководства. После предыдущей игры с грозненским "Ахматом" в РПЛ (2:1), которая прошла 9 ноября, Станкович пропустил послематчевую пресс-конференцию. В клубе объяснили это сорванным голосом, такая ситуация случилась не в первый раз. А перед пресс-конференцией во время флеш-интервью главный тренер "Спартака" сорвался на корреспондента основного вещателя РПЛ.

Получилось так, что Станкович своим поведением вынудил руководство уволить его. Хотя еще в конце мая "Спартак" продлил контракт с сербом до лета 2027 года. Не все болельщики поняли это решение после всего лишь финала "пути регионов" Кубка России и четвертого места в таблице РПЛ прошлого сезона. Но все же уход Станковича стал закономерным.

Романов пришел при Станковиче

Станкович возглавил "Спартак" летом 2024 года. Тогда он сменил на этом посту Владимира Слишковича. На первой пресс-конференции было объявлено, что из русскоязычных специалистов помогать Станковичу будет Вадим Романов, которого перевели из молодежной команды красно-белых. После ухода Станковича Романов стал исполняющим обязанности главного тренера "Спартака". В первом же матче после паузы красно-белые на своем поле встретятся с ЦСКА в РПЛ.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отметил, что при Станковиче игроки не развивались. "Станкович много чем запомнился, и я даже не говорю о его поведении, конфликтах, пусть это все останется за скобками, - сказал он ТАСС. - Хочу отметить, что при нем игроки команды абсолютно не развивались, он не смог раскрыть их лучшие качества. Когда он приходил, у меня были большие ожидания от него, потому что он, как любят говорить, человек футбольный, он столько всего выиграл на высшем уровне. Но, как показала практика, хороший игрок и хороший тренер - это не всегда одно и то же. При том, что ему брали тех игроков, кого он хотел, результат удовлетворительный, но не более того".

Двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой надеется, что команду возглавит футбольный человек. "К этому давно шло. Но думал, что дождутся зимней паузы. Не важно, возглавит иностранец или россиянин, лишь бы футбольный человек. Спросят ли мой совет? Было бы хорошо. Но состав у "Спартака" сильный, крепкий", - сказал он ТАСС.

Станковичу 47 лет. До этого специалист работал в сербской "Црвене Звезде", венгерском "Ференцвароше" и итальянской "Сампдории". В прошлом сезоне "Спартак" под руководством серба занял четвертое место в РПЛ и дошел до финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России. В качестве игрока Станкович выступал за "Црвену Звезду", с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские "Лацио", в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и "Интер", где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды - Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Романову 47 лет, с 2024 года он работал в тренерском штабе Станковича. Ранее он был руководителем академии "Спартака", с 2022 по 2024 год возглавлял молодежную команду красно-белых. Романов является воспитанником "Спартака", в период игровой карьеры он выступал за липецкий "Металлург", подмосковные "Химки" и "СКА-Энергию" из Хабаровска.

"Спартак" после 15 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков.