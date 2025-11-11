Соперник из конкурентной среды. Российские футболисты сыграют с перуанцами

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет домашний товарищеский матч с командой Перу. Встреча пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.

Игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), в котором россияне занимают 30-е место, перуанцы - 49-е.

Во вторник сборная России провела открытую тренировку на "Газпром-Арене". В ней приняли участие все 28 футболистов, в том числе приехавший в расположение команды позже остальных вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов. Главный тренер сборной Валерий Карпин сообщил, что Сафонов сыграет в матче с перуанцами.

"То, что Перу и Чили доедут до нас, роскошный максимум. Хотим посмотреть на футболистов, которые выступают в конкурентной среде, посмотреть на себя, - сказал Карпин журналистам. - По сборной Перу глобальных выводов делать не нужно, они сыграли только один матч с новым тренером. Поэтому какие-то стилистические моменты обсуждать неправильно. Да, техничная команда, добротные футболисты. Просто точно не будет".

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Наиль Умяров по второй раз подряд проводит сборы с национальной командой. Он рассказал, что хорошо адаптировался в сборной, и отметил сильные стороны перуанцев. "Настроение супер, боевое, предыгровое, будем стараться победить. Что касатся футболистов Перу, не могу сказать, что кого-то конкретно знаю, могу сказать, что посмотрели теорию в атаке и обороне, - сказал он журналистам. - Хорошая добротная команда, которая в конкурентной среде играет с хорошими сборными, завтра будет интересно. Адаптация в сборной прекрасно проходит, все ребята и тренерский штаб хорошо приняли, все на самом высоком уровне, атмосфера и все вокруг".

Сборная Перу отменила пресс-конференцию. Команда прибыла в Санкт-Петербург с опозданием - вечером во вторник. Поэтому перуанцы провели только тренировку, на которой не было журналистов.

Насыщенная программа

Во вторник сборная России в полном составе посетила Пискаревское мемориальное кладбище в рамках программы Российского футбольного союза (РФС) "Одна на всех: команда, Родина, Победа!", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тренерский штаб и игроки почтили память защитников блокадного Ленинграда и мирных жителей, погибших в годы войны, а также посетили музейную экспозицию.

"Во-первых, не передать словами атмосферу. Мои ощущения сейчас - это такая пустота. Приходит понимание, каких жертв стоило то, что было сделано. Атмосфера, с одной стороны, гнетущая, присутствует определенный негатив из-за количества братских могил. С другой стороны, появляется гордость. То, что было сделано, нельзя забывать", - сказал Сафонов журналистам.

Сборные России и Перу ни разу не играли в истории российского футбола. Однако сборная СССР провела три матча с этой командой, дважды победив и однажды сыграв вничью. Последняя игра прошла 19 апреля 1972 года (2:0).

РФС подготовил программу для болельщиков. Гимн России исполнит Татьяна Куртукова. Также группа "Смысловые галлюцинации" исполнит песню "Вечно молодой", группа "Комната культуры" - "Поезда", народный артист РФ Василий Герелло - "Вечернюю песню" композитора Василия Соловьева-Седого на стихи Александра Чуркина, созданную в 1957 году. Также пройдет фестиваль болельщиков с бывшими футболистами сборной России Денисом Глушаковым, Павлом Погребняком, Ари, Алексеем Игониным, Русланом Пименовым и Игорем Семшовым. Во время игры будет действовать система быстрого прохода на матч для авторизованных пользователей национального мессенджера Max.

Семшов ожидает уверенной победы сборной России. "Я думаю, что уверенная победа может быть и со счетом 1:0, если ты будешь полностью контролировать ход игры. Хотим победы, ждем ее. Я жду преимущества от нашей команды в игре. Но это все равно латиноамериканская сборная, наверняка все хорошо обращаются с мячом. Для перуанцев это ярмарка - показать себя для перехода в европейский чемпионат", - сказал он ТАСС.

Сборная России завершит сбор 15 ноября. В этот день в Сочи на стадионе "Фишт" пройдет матч с командой Чили.