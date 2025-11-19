Путину рассказали, как с помощью ИИ объективизируют судейство в спорте

Задача решается для художественной гимнастики

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект обучают объективному судейству, GigaChat при помощи аналитики может фокусировать внимание судей на ключевых моментах выступления. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказали в ходе осмотра, посвященной ИИ выставки Сбера.

"Ключевая задача состоит в объективизации судейства", - рассказали президенту, уточнив, что задача решается для художественной гимнастики. Специалисты благодаря ИИ пытаются объективизировать такой субъективны критерий как "артистичность".

"Спасибо большое, это делает спорт прозрачным, значит более интересным, честным", - отметил глава государства.