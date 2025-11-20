Макдэвида обыграл, Демидов на очереди. Овечкин продлил голевую серию в НХЛ

До повторения рекорд Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате и плей-офф ему осталось забросить 35 шайб

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ТАСС, 20 ноября. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забил в ворота "Эдмонтона" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), продлив голевую серию до трех игр. До повторения рекорда канадца Уэйна Гретцки по абсолютному количеству голов (в регулярном чемпионате и плей-офф) ему осталось забросить 35 шайб.

Столичная команда одержала победу со счетом 7:4. Овечкин забросил вторую шайбу команды после того, как счет открыл Алексей Протас. 40-летний россиянин забил, подставив клюшку под бросок Джейкоба Чикрана. Раньше такой гол считался бы для Овечкина нетипичным, но учитывая возраст, видно, что он поменял свою игру у ворот соперника. И подправление шайбы является одним из признаков такой эволюции в его действиях в атаке.

Эта шайба стала для Овечкина 904-й в регулярных чемпионатах, причем скоро еще состоится его чествование в связи с 900-м голом - на следующей игре с "Виннипегом" дома.

Капитан "Вашингтона" отличился уже в четырех из пяти последних встреч и благодаря победе над "Эдмонтоном" вошел в десятку лучших игроков по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ - 833. В среднем он забивает сейчас 0,35 гола за игру, и если продолжит придерживаться такого ритма, то к окончанию "регулярки" приблизится к отметке в 30 шайб.

Молодые в помощь Овечкину

"Вашингтон" только недавно был одним из аутсайдеров Столичного дивизиона, а после этой победы поднялся на пятое место. Стоит отметить, что лидирующие позиции в команде потихоньку захватывает молодежь. Например, в матче с "Эдмонтоном" дубль оформил 20-летний Райан Леонард, который за "Вашингтон" дебютировал прошлой весной. Голевую передачу отдал Джастин Сурдиф - 23-летний форвард уже провел 20 матчей в этом сезоне.

Вместе с остальными партнерами, а некоторые из них годятся ему даже в сыновья, Овечкин не позволил победить одной из звездных связок лиги в лице Коннора Макдэвида и Леона Драйзатля. И это несмотря на то что оба на двоих набрали четыре очка. Оба форварда "Эдмонтона" находятся в числе лидеров чемпионата по очкам и голам соответственно.

Макдэвид уже достиг отметки в 30 баллов, в то время как Овечкин - всего лишь четвертый бомбардир "Вашингтона" с 16 очками (7 голов + 9 передач). О выполнении масштабных задач в плане индивидуальных показателей можно будет говорить, наверное, к концу регулярного чемпионата. Пока же стоит отметить, что на данном этапе "Вашингтон" оказался сильнее в том числе и за счет своей более амбициозной молодежи, еще не пресытившейся хоккеем и получающей удовольствие от игры при поддержке в том числе Овечкина.

В ночь на пятницу столичная команда на выезде встретится с "Монреалем". Болельщики пребывают в предвкушении дуэли двух россиян: Овечкина и претендующего на титул лучшего новичка сезона Ивана Демидова, который лишь на балл отстает от Овечкина в плане результативности.