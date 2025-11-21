И забивал, и едва не подрался. Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ

Форвард "Вашингтона" вошел в топ-10 лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Tony Gutierrez

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в выездном матче с "Монреалем" оформил первый в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) хет-трик. Россиянин повторил рекорд чеха Яромира Ягра по продолжительности голевой серии среди игроков в возрасте 40 лет и старше - форвард "Вашингтона" отличился в четвертой игре подряд.

Овечкин плохо начал сезон, но сейчас набрал форму и регулярно набирает очки. В матче с "Монреалем" он открыл счет уже на второй минуте, поразив ворота Самуэля Монтембо броском в касание после выигранного вбрасывания в исполнении Дилана Строума, для которого этот матч тоже был важен - в день игры его жена родила третьего ребенка. "Важная игра, важные два очка. С первой смены Строум ощущал это. Конечно, это важный день для него и его семьи", - сказал после встречи Овечкин.

Во втором периоде россиянин отдал голевую передачу Этену Фрэнку, а оставшиеся голы Овечкин припас на заключительную 20-минутку. За четыре минуты до окончания периода он замкнул передачу Строума в результате контратаки, а 33-й хет-трик в карьере Овечкин оформил, поразив пустые ворота "Монреаля".

По количеству хет-триков Овечкин вышел на четвертое место, обойдя канадского нападающего Фила Эспозито (32) и сравнявшись с канадским форвардом Бреттом Халлом (33). Впереди капитана "Вашингтона" располагаются канадцы Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39). Кроме того, по итогам матча Овечкин вышел на чистое десятое место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов, набрав 1 643 очка (907 голов + 736 передач) в 1 512 матчах.

"После всего, что он сделал, мы все еще поражаемся тому, на что он способен. И я уверен, что он не собирается сбавлять обороты", - сказал Фрэнк.

Добеш пополнил "список вратарей Овечкина"

Точку в матче поставил Сонни Милано, на счету которого дубль. Как и подобает капитану, Овечкин после игры практически не говорил о себе, а хвалил партнеров. "Я рад, что Фрэнки и Сонни воспользовались этой возможностью, чтобы показать, что мы можем заменить травмированных ребят. Я рад за них, они усердно работают", - отметил Овечкин.

"Вашингтон" выиграл на выезде со счетом 8:4, в составе проигравших голевой передачей отметился форвард Иван Демидов, который только начинает свой путь в НХЛ. 19-летний россиянин стал четвертым новичком в истории "Монреаля", который в 20 играх набрал 15 очков.

Овечкин же присоединился к Горди Хоу, Джонни Бойчуку, Ягру, Никласу Лидстрёму и Теему Селянне, которые до него забивали три шайбы в возрасте 40 лет и старше. Он также впервые поразил ворота Якуба Добеша, который по ходу встречи заменил в воротах "Монреаля" Монтебо. Чех стал 178-м вратарем, пропустившим от россиянина в регулярных чемпионатах. До рубежа в 1 000 голов в "регулярках" и плей-офф Овечкину осталось забросить 16 шайб.

В Монреале Овечкин не только забивал и отдавал, но и чуть не подрался. В самом конце первого периода он повздорил с Джошем Андерсоном, в борьбе с которым старался отвоевать место перед воротами соперника. Борьба у пятачка едва не переросла в драку, а за россиянина, казалось, была готова вступиться вся команда. Драки не произошло, судья выписал обоим игрокам по малому штрафу.

В следующем матче "Вашингтон" в ночь на 23 ноября примет "Тампу" с лучшим бомбардиром последних двух регулярных чемпионатов Никитой Кучеровым.