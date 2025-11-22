Дмитриев стал первым россиянином, забившим за "Спартак" в сезоне РПЛ

Гол полузащитника принес красно-белым победу в матче с ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Игорь Дмитриев стал первым российским футболистом, забившим гол за московский "Спартак" в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дмитриев отличился на 43-й минуте матча 16-го тура со столичным ЦСКА (1:0). После первого круга "Спартак" был единственной командой, за которую не забивали российские игроки.

"Спартак" набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.