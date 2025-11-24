Последняя осень Овечкина в НХЛ. В какие месяцы форвард чаще забивает

Наибольшее количество шайб форвард "Вашингтона" забил в марте и ноябре

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в ноябре запомнился четырехматчевой голевой серией в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ноябрь и март остаются самыми продуктивными месяцами для Овечкина в плане голов.

В 11 матчах текущего ноября 40-летний россиянин забросил восемь шайб, тогда как месяцем ранее в его активе было всего два гола в 11 встречах. В начале ноября он забил дважды, а в середине месяца выдал серию из четырех матчей с голами, в последнем из которых оформил 33-й хет-трик в регулярных чемпионатах.

Ноябрь можно назвать одним из удачных месяцев в карьере Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. За 21 год в лиге он забросил в этом месяце 149 шайб, что является его вторым рекордным показателем по месяцам. С 2007 по 2010 год Овечкин забивал в ноябре не менее 10 голов, средний показатель по количеству шайб за игру в этом месяце у него не опускался ниже 0,71. В девяти матчах ноября прошлого года Овечкин забросил 10 шайб (1,11 гола за игру), и если бы не травма, то этот показатель мог быть гораздо выше.

В текущем ноябре "Вашингтону" остается сыграть четыре матча. И если Овечкин забьет хотя бы по разу в этих играх, то может довести среднее количество голов за игру до 0,8.

Овечкин просыпается в марте

Рекордным месяцем для Овечкина в плане голов пока является март - 161 шайба. Овечкин в этом месяце играет стабильно на протяжении последних шести лет - его показатель среднего количества голов за игру не опускался ниже 0,5. В прошлом сезоне он забивал семь голов в 14 играх, а наиболее успешным для него выдался март 2022 года, когда в 13 матчах он забивал 10 раз (0,76 гола за игру). В сезоне-2007/08 (тогда он впервые стал лучшим бомбардиром и лучшим снайпером "регулярки") Овечкин в январе, марте и апреле имел показатель 1,00 гола за игру.

Немаловажную роль в статистике Овечкина играет и апрель. Пускай в нем значительно меньше игр по сравнению с другими месяцами, но при хорошей форме он может забивать практически в каждом матче последнего месяца регулярного чемпионата. В сезонах-2006/07, 2008/09, 2017/18 и 2019/20 Овечкин в апреле в среднем забивал 1,00 гола за игру.

На этом фоне выделяется апрель 2013 года, в котором "Вашингтон" сыграл 13 матчей (сезон из-за локаута был укороченным, и лига увеличила количество игр в том месяце). Россиянин забросил тогда 14 шайб (1,07 гола за игру). В апреле этого года Овечкин забивал 0,87 шайбы за игру (семь голов в восьми матчах). Именно в апреле российский форвард установил новый рекорд лиги по голам в регулярных чемпионатах. Действующий контракт Овечкина с "Вашингтоном" истекает в конце текущего сезона.