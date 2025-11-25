В церемонии зажжения олимпийского огня Игр-2026 используют резервное пламя

Впервые с 1967 года церемония пройдет в помещении - в Археологическом музее

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 26 ноября. /ТАСС/. Церемония зажжения огня XXV зимних Олимпийских игр пройдет в среду в греческой Древней Олимпии. Впервые за долгое время она состоится в помещении по причине непогоды, при зажжении будет использован резервный огонь.

Место зажжения олимпийского огня традиционно не меняется - это древнегреческое святилище на полустрове Пелопоннес, где возникли Олимпийские игры и где первые олимпийские соревнования, согласно официальной информации, прошли еще в VIII веке до нашей эры. Именно там традиционно олимпийский огонь появлялся от солнечных лучей с помощью параболического зеркала. Однако в этот раз церемония зажжения огня пройдет в Археологическом музее Древней Олимпии из-за приближающегося сильного циклона, сопровождающегося сильными грозами и градом.

Тем не менее организаторам удалось провести репетиции церемонии с участием актрис вместе с Марией Миной, которая играет роль верховной жрицы. Для нее это будет уже вторая подобная церемония после того, как она зажигала огонь летних Олимпийских игр в Париже год назад. Для церемонии будет использован резервный огонь, зажженный во время репетиции в понедельник под открытом небом. Примечательно, что резервный огонь с репетиции использовался и для церемонии в апреле 2024 года перед Играми в Париже.

Генеральная репетиция зажжения огня Игр 2026 года прошла в музее. Церемония состоится в помещении впервые с 1967 года, когда там же его зажигали перед Играми в Гренобле. В связи с ограниченной вместимостью музея проведение церемонии будет закрыто для широкой публики.

На церемонии планируется присутствие президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри и президента Греции Константиноса Тасуласа. Для Ковентри церемония зажжения огня будет первой в ее нынешнем статусе после того, как она была выбрана главой организации в марте этого года. Церемония зажжения огня начнется в 11:30 мск.

Где дальше пройдет эстафета огня Игр

После зажжения огня первым факелоносцем станет бронзовый призер Олимпиады 2024 года по академической гребле Петрос Гайдатзис, который заменил ранее объявленного соотечественника - горнолыжника Александроса Гинниса, получившего травму. Этап эстафеты огня по Греции пройдет в течение девяти дней по маршруту протяженностью 2 200 км, огонь пересечет 23 префектуры и семь регионов страны. Одними из участников греческой части эстафеты станут знаменитые в прошлом итальянские спортсмены: двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стефания Бельмондо и двукратный победитель Игр по санному спорту Армин Цогеллер.

Эстафета в Греции завершится 4 декабря в Афинах на стадионе "Панатинаикос", где состоится церемония передачи олимпийского огня оргкомитету Игр в Италии. Итальянская часть эстафеты начнется в Риме ровно за два месяца до церемонии открытия Игр 6 декабря. Олимпийский огонь побывает во всей Италии, включая острова Сардиния и Сицилия, и Кортина-д'Ампеццо, где пройдет часть соревнований. Эстафета завершится на Олимпийском стадионе ("Сан-Сиро") в Милане 6 февраля.

Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены могут участвовать в ней в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах. На данный момент на Игры отобрались пока фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также выступающий в ски-альпинизме Никита Филиппов.