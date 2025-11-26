"Патриоты своих клубов". Номинанты - о призе ТАСС "За верность"

Церемония вручения премии пройдет 4 декабря

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Патриоты своих клубов и профессионалы оказались в числе номинантов на приз "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова. Такое мнение ТАСС высказал нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин.

ТАСС собрал комментарии номинантов на приз "За верность", который учрежден агентством при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело".

Константин Тюкавин

Тюкавин претендует на победу в категориях "Российская премьер-лига (РПЛ)" и "Лучший воспитанник".

В номинации "РПЛ" он поборется за награду с Игорем Акинфеевым (ЦСКА), Игорем Лещуком ("Динамо"), Романом Зобниным и Александром Максименко (оба - "Спартак"), Михаилом Кержаковым ("Зенит"), Ризваном Уциевым ("Ахмат"), Андреем Малых ("Оренбург"), Хореном Байрамяном ("Ростов"), Сергеем Петровым ("Краснодар") и Дмитрием Бариновым ("Локомотив").

Помимо Тюкавина, номинантами в категории "Лучший воспитанник" стали Эдуард Сперцян и Александр Черников (оба - "Краснодар"), Алексей Батраков и Баринов (оба - "Локомотив"), Руслан Аюкин ("Камаз", Владимир Бартасевич ("Чертаново"), а также Денис и Дмитрий Рахмановы ("Волга").

Читайте также

Тюкавин считает патриотами своих клубов номинантов приза ТАСС "За верность"

Тюкавин в комментарии ТАСС отметил, что рад оказаться в числе номинантов в окружении "очень достойных спортсменов и патриотов своих клубов". Футболист мечтает вместе с "Динамо" достичь самых больших целей, он в клубе с пяти лет.

Нападающий считает хорошим примером создание подобных премий, так как они поддерживают не только известных футболистов и тренеров, но и не столь медийных личностей.

Также он отметил участие в номинации "За выдающиеся достижения в жизни" массажиста "Динамо" Сергея Путилина. По словам форварда, Путилин не просто является профессионалом своего дела, но еще и проводит благотворительные аукционы, помогая многим людям в трудных ситуациях.

Андрей Малых

Проведший 15 сезонов в "Оренбурге" футболист Андрей Малых назвал премию интересной, отметив, что ему приятно находиться в категории "РПЛ" с легендами своих клубов.

Также он отметил, что ему нравится, что общественность уделяет внимание таким фактам.

Малых назвал выступление за "Оренбург" огромной частью своей жизни, он гордится тем временем, которое провел в клубе.

Гаджи Гаджиев

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев вошел в число номинантов в категории "За вклад в российский футбол". Помимо него, в списке присутствуют Анатолий Давыдов, Сергей Семак, Олег Романцев, Валерий Газзаев и Юрий Семин.

Читайте также

Гаджи Гаджиеву приятно оказаться в числе номинантов приза ТАСС "За верность"

Гаджиев назвал идею приза "За верность" хорошей, отметив, что ему приятно находиться в компании известных игроков, внесших большой вклад в развитие российского футбола.

Он также отметил, что победителем в этом категории мог бы стать лучший бомбардир московского "Спартака" и олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян, так как он связал разные эпохи, был успешным игроком, а затем работал руководителем.

Владимир Никольский

Пресс-атташе владимирского "Торпедо" Владимир Никольский вошел в число номинантов в категории "За преданность делу". Вместе с ним за победу поборются Михаил Бирюков и Семак (оба - "Зенит"), Сергей Бурдин, Эдуард Саркисов, Сергей Шахвердов (все - "Черноморец"), Алексей Поддубский ("СКА-Хабаровск"), Максим Грошев, Николай Мыльников (оба - "Оренбург"), Сергей Дудкин ("Зенит", Пенза), Валерий Кондрашов ("Волгарь"), Александр Кузнецов ("Леон Сатурн"), Кирилл Матушанский ("Звезда", Санкт-Петербург), Алексей Завгородний и Александр Петров (оба - "Торпедо", Москва), Николай Таран ("Севастополь"), Павел Черных ("Тюмень").

Никольский рассказал, что работает в клубе официально с 1 апреля 2008 года, но в качестве болельщика и журналиста фактически был рядом с 1980 года.

Он также отметил, что "Торпедо" для него является "болезнью и жизнью".

О призе

Приз "За верность" учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. В рамках приза есть три основные номинации: "РПЛ", "Первая лига" и "Вторая лига". Также есть специальные номинации: "За вклад в российский футбол", "За преданность делу", "За выдающиеся достижения в жизни", "Лучший воспитанник", "Лучший товарищ по команде".

Победителей номинаций выберут жюри, его состав возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Имена обладателей первых призов "За верность" станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря в Москве.