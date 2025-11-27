Справедливость и уважение. IJF вернула российским дзюдоистам флаг и гимн

Первым соревнованием, где россияне выступят с национальной символикой, станет турнир Большого шлема в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября

АБУ-ДАБИ, 27 ноября. /ТАСС/. Предстоящий турнир Мировой серии "Большой шлем", который пройдет в Абу-Даби, станет для российских дзюдоистов историческим. Здесь они впервые после долгого перерыва выступят по решению Международной федерации дзюдо (IJF) под своим флагом, а в случае победы услышат национальный гимн.

Ранее в четверг исполком IJF посчитал целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях, отметив в своем заявлении, что Россия исторически является ведущей страной в мировом дзюдо, и принятое решение обогатит соревнования на всех уровнях и при этом поддержит принципы IJF - справедливость, инклюзивность и уважение.

"IJF по-прежнему привержена принципу равного отношения ко всем своим членам без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией и спортивными принципами. Спорт - это последний мост, объединяющий людей и нации в сложнейших конфликтных ситуациях и условиях, спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных институтов, и наш долг - защищать спорт и наших спортсменов", - говорится в заявлении организации.

Что символично, именно в Абу-Даби четыре года назад звучал российский гимн в честь дзюдоистов Мансура Лорсанова и Армана Адамяна. Затем годы ожидания восстановления спортивной и человеческой справедливости. И вот наконец-то чемпион мира Адамян снова выйдет на татами, а вместе с ним призер Олимпийских игр в Токио Тамерлан Башаев, призер мирового первенства Аюб Блиев, серебряный призер чемпионата Европы Мурад Чопанов и еще немало талантливых спортсменов. В общей сложности на турнире в Абу-Даби выступят 19 российских спортсменов.

Обычная рутина необычного дня

Утро складывалось для них привычным образом - подъем, разминка, завтрак. Когда прогремело решение IJF, сборная собиралась на тренировку. Планы пришлось немного изменить, перед выходом на татами дзюдоисты спешно собирали кимоно на переделку новых нашивок - задача из-за жесткой ткани очень непростая. Корреспонденту ТАСС в этом пришлось убедиться лично в ожидании персонала, который затем и занялся этой специфической работой.

Тренировка началась с привычного построения, на котором главный тренер сборной Виталий Макаров поздравил дзюдоистов с долгожданной новостью. Затем - обычная рабочая рутина: от пробежки до набарывания.

"Замечательная новость, все ею воодушевлены. Самое главное сейчас, чтобы был повод поднимать флаг и исполнять наш гимн, - сказал Макаров ТАСС после построения. - Большое спасибо IJF за такую поддержку. Я знаю, что они очень много в этом плане работали. Эта ситуация еще раз показывает, что дзюдо - это больше чем спорт, это семья. И это не просто слова. Мы видим, что на деле они подтверждают нашу сплоченность. Это здорово".

Произошедшее команде добавило мотивации - российские спортсмены не спешили покидать татами. Параллельно шла жеребьевка, где фамилии атлетов были обозначены рядом с российским триколором. После изучения жеребьевки спортивный директор Федерации дзюдо России (ФДР) Кирилл Денисов рассказал ТАСС, что просто не будет - турнир по составу сильный.

"Очень много стран приехало за очками олимпийского рейтинга - отбор уже начался. У всех ребят будут непростые соперники, - рассказал он. - Здесь выступают и Япония, и Грузия, первыми номерами приехали команды Монголии, Франции. В легких весах здесь много лидеров. Сильна и команда ОАЭ, в которую входят дзюдоисты разных стран. Но и у нас спортсмены хорошие - Аюб Блиев, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Сабина Гилязова, это наши лидеры. Поэтому я думаю, что ребята побьются. Тем более что у них теперь есть дополнительная мотивация после решения IJF. Я надеюсь, что они всех нас с вами порадуют, и случится то, чего мы все так долго ждали".

Соревнования стартуют 28 ноября, в первой день определятся победители в весовых категориях 60 кг и 66 кг у мужчин и 48 кг, 52 кг и 57 кг - у женщин. В субботу, 29 ноября, награды разыграют дзюдоисты в категориях 73 кг и 81 кг и дзюдоистки в 63 кг и 70 кг. Завершится турнир 30 ноября борьбой представителей средних и тяжелых весов: 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг у спортсменов, и 78 кг и свыше 78 кг - у спортсменок.

Поддаться, чтобы победить

После отчуждения всего российского спорта IJF ярко продемонстрировала основой принцип дзюдо, "гибкого пути" - поддаться, чтобы победить. Действовала спокойно и планомерно. Как и в других видах спорта, соревнования, запланированные в России, пришлось отменять. Так произошло с турниром Большого шлема в Казани, Кубком Европы в Оренбурге. Россияне покинули состав исполкома международной федерации, президент ФДР Сергей Соловейчик ушел с поста главы Европейского союза дзюдо. Однако IJF во всеуслышание объявила неоправданными санкции в отношении спортсменов, напомнив, что спортивные мероприятия и сам спорт способствуют распространению мира и солидарности.

"Любое радикальное решение воспрепятствовать участию спортсменов в соревнованиях только увеличит чувство несправедливости, мы не можем обвинять спортсменов в том, что происходит", - говорилось в заявлении IJF. 2 марта 2022 года российских спортсменов допустили к участию в международных турнирах. Сначала последовал допуск в статусе AIN, нейтральных спортсменов, затем - под флагом IJF. Уже в июне 2022 года россияне вернулись на международные соревнования - на турнире Большого шлема в Улан-Баторе они заняли первое общекомандное место с пятью золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Но в историю вновь вмешалась политика - в сентябре 2022-го россияне снова были вынуждены взять паузу, пропустили октябрьский чемпионат мира-2022, а в январе 2023 года МОК призвал федерации рассмотреть возможность допуска россиян. После этого заявления глава IJF Мариус Визер напомнил мировому сообществу, что одним из столпов Олимпийской хартии является участие спортсменов без каких-либо исключений на почве дискриминации. И с этой позиции на протяжении трех лет IJF не сходила, допуская команды к стартам, выполняя главную задачу - сохранение целостности международной семьи дзюдо.

"Дзюдо проповедует мужество, решительность и справедливость, - прокомментировал допуск президент ФДР Соловейчик. - Это неизменный постулат IJF: спорт должен содействовать миру и укреплению взаимопонимания между странами. Сейчас все смогли убедиться в этом в очередной раз на деле - это реальная политика международной федерации. Политика, благодаря которой российские дзюдоисты выступали на международных стартах не в статусе нейтральных спортсменов, а под флагом IJF. Мы гордимся тем, что являемся частью этой международной спортивной семьи, которая поддержала решение. И ждем, что национальные федерации и страны также его поддержат. А те, кто забыл, вспомнят, ради каких целей существует спорт, помимо воспитания силы".

"Разморозка" началась?

В России решение было горячо поддержано, одним из первых высказался министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он поблагодарил IJF за принципиальность в отстаивании олимпийских ценностей.

"Именно Международная федерация дзюдо первой предложила механизм возвращения наших атлетов на международные турниры, - сказал Дегтярев. - Дзюдо - один из самых любимых видов спорта в России. Почти полмиллиона человек регулярно им занимаются, в 2025 году в стране проведено 536 соревнований".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев уверен, что возвращение флага и гимна российским дзюдоистам может стать примером для других федераций: "Это хорошее решение, и не только для дзюдоистов, но и для всех остальных спортсменов. Ведь пример дзюдоистов может быть правильно интегрирован и другими федерациями. Мы видим, что по некоторым видам спорта есть определенная разморозка. Будем следить за ситуацией и расчитывать на здравомыслие в других федерациях, которые могут пойти в правильном направлении вслед за дзюдоистами".

"Разморозка" действительно наблюдается, что демонстрирует, например, Объединенный мир борьбы. После событий в Абу-Даби Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России, сообщил ТАСС, что есть все предпосылки увидеть россиян с флагом и гимном уже в феврале на рейтинговом турнире.

Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что решение IJF, безусловно, важное и может стать отправной точкой для других федераций. "Хотя мы понимаем, что есть федерации, контролируемые людьми с ярой антироссийской позицией. Но эти федераций - это еще не весь спортивный мир", - подчеркнула она.