Вяльбе рассказала о состоянии лыжника Бакурова

По словам главы Федерации лыжных гонок России, спортсмен после толчка со стороны Александра Большунова получил сильный ушиб мягких тканей

Александр Бакуров © Егор Алеев/ ТАСС

МУРМАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Лыжник Александр Бакуров, которого толкнул трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, получил сильный ушиб мягких тканей. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В субботу во время гонки Большунов упал после борьбы с Бакуровым в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион.

"У Бакурова сильный ушиб мягких тканей. На всякий случай съездит на УЗИ", - сказала Вяльбе.

Большунов по итогам полуфинала был дисквалифицирован.