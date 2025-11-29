Вяльбе рассказала о состоянии лыжника Бакурова
14:03
МУРМАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Лыжник Александр Бакуров, которого толкнул трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, получил сильный ушиб мягких тканей. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
В субботу во время гонки Большунов упал после борьбы с Бакуровым в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион.
"У Бакурова сильный ушиб мягких тканей. На всякий случай съездит на УЗИ", - сказала Вяльбе.
Большунов по итогам полуфинала был дисквалифицирован.