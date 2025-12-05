Стал известен состав групп чемпионата мира по футболу 2026 года

Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде, в нем впервые примут участие 48 сборных

Редакция сайта ТАСС

© Jess Rapfogel/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Определился состав всех групп финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года. Жеребьевка прошла в Вашингтоне.

В группу A попали сборные Мексики, ЮАР, Южной Кореи и победитель стыковых матчей, которым могут стать команды Чехии, Ирландии, Дании или Северной Македонии. В группе B оказались команды Канады, Катара, Швейцарии и победитель стыковых матчей, которым могут стать сборные Уэльса, Боснии и Герцеговины, Италии или Северной Ирландии. Группу C составили сборные Бразилии, Марокко, Шотландии и Гаити. В группе D сыграют команды США, Парагвая, Австралии и победитель стыковых матчей с участием сборных Словакии, Косова, Турции и Румынии.

Группу E составили сборные Германии, Эквадора, Кот-д'Ивуара и Кюрасао. В квартете F оказались команды Нидерландов, Японии, Туниса и победитель стыковых матчей среди сборных Украины, Швеции, Польши и Албании. В группе G сыграют сборные Бельгии, Египта, Ирана и Новой Зеландии. Квартет H составили команды Испании, Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.

В группу I попали сборные Франции, Сенегала, Норвегии и победитель межконтинентальных стыковых матчей, которым могут стать команды Боливии, Суринама или Ирака. В группе J оказались команды Аргентины, Австрии, Алжира и Иордании. Группу K составили сборные Португалии, Колумбии, Узбекистана и победитель межконтинентальных стыковых матчей, которым могут стать команды Ямайки, Новой Каледонии и ДР Конго. В группе L сыграют команды Англии, Хорватии, Ганы и Панамы.

Стыковые матчи состоятся 26 и 31 марта. В финальной части чемпионата мира впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В стартовом матче турнира на стадионе "Ацтека" в Мехико сборная Мексики сыграет с командой ЮАР. Сборная России не принимала участия в отборе на чемпионат, так как с 2022 года она отстранена от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.

Церемония жеребьевки началась с выступления Андреа Бочелли. Мероприятие посетили президент США Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни. Они вытянули шарики с названием своих сборных. Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА и получил награду из рук президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино.