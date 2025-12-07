Жара в матче тура, "Краснодар" - зимний чемпион. РПЛ ушла на паузу

Краснодарская команда в центральном матче 18-го тура обыграла ЦСКА

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Краснодара" © Степан Ноздрев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Мир - Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу - в воскресенье четырьмя матчами завершился 18-й тур. В центральной встрече уик-энда "Краснодар" на своем поле обыграл ЦСКА и остался лидером чемпионата перед перерывом.

Матч между "Краснодаром" и ЦСКА на "Озон-Арене" получился очень эмоциональным. Гости быстро открыли счет благодаря голу Мойзеса после подачи углового, однако после этого армейцы стали больше времени проводить у свои ворот. "Краснодар" во главе с одними из самых результативных игроков чемпионата - Джоном Кордобой и Эдуардом Сперцяном - продолжал наращивать давление, и незадолго до перерыва колумбийский нападающий сравнял счет.

Команды в течение первой половины встречи не всегда могли справиться с эмоциями. Наибольшее внимание привлекал все тот же Кордоба - помимо удачных футбольных действий, у него, как после матча отмечали футболисты ЦСКА, очень хорошо получалось провоцировать своих соперников. В одном из эпизодов с участием форварда, который оказался на газоне, вспыхнула небольшая перепалка, по итогам которой желтую карточку получил Мойзес.

Читайте также

"Краснодар" обыграл ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ

Страсти не улеглись и после окончания первого тайма. В подтрибунном помещении Кордоба и Мойзес стали участниками словесного конфликта, а защитник "Краснодара" Лукас Оласа во время флеш-интервью рассказал, что один из футболистов ЦСКА позволил расистское высказывание в адрес Кордобы. Сам Кордоба уже после матча рассказал, что конфликт случился с полузащитником ЦСКА Родриго Вильягрой. Колумбиец не стал прямо говорить, что оскорбления носили расистский характер, предложив всем журналистам пересмотреть видео с этим моментом.

Такие эмоциональные события зарядили поначалу только футболистов "Краснодара". Уже на 51-й минуте после подачи Сперцяна с углового хозяев вывел вперед Виктор Са. За 20 минут до окончания основного времени матча Мойзес получил вторую желтую карточку. Почти сразу "Краснодар" реализовал численное преимущество - после дальнего удара отличился Жоау Батчи.

"Краснодар" после этого немного успокоился и стал играть более осторожно. Это дало возможность ЦСКА завладеть инициативой. Армейцы смогли отыграть один мяч - в добавленное время отличился Матеус Алвес, установивший окончательный счет - 3:2.

Первая часть сезона прошла положительно

Президент РПЛ Александр Алаев, посетивший матч в Краснодаре, отметил, что первая часть сезона оставила позитивные ощущения. "Понятно, что часто попадаю на хорошие матчи. Но сегодня, по мне, один из лучших матчей сезона. Атмосфера, качество футбола, эмоции, судейские решения, голы какие. Достойное завершение первой части сезона. То, что у нас такая борьба вверху и внизу, - главное. Даже грустно, что [впереди] три месяца без футбола", - сказал Алаев.

Читайте также

Алаев подвел итоги первой части сезона РПЛ

"Всегда есть, что расстраивает. Но, в принципе, ощущения от 18 туров положительные. Понятно, что есть отдельные моменты, не будем останавливаться. Но в целом хорошие ощущения, хороший чемпионат, надеюсь, что так и останется", - добавил глава РПЛ.

"Краснодар" набрал 40 очков и возглавил таблицу РПЛ перед паузой. ЦСКА закончил первую часть на 4-й позиции с 36 очками.

Другие матчи дня

Также в воскресенье московский "Локомотив" на выезде обыграл "Сочи" со счетом 4:2. У победителей дубль оформил Александр Руденко, также отличились Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. У проигравших голы забили Мартин Крамарич и Франсуа Камано. "Локомотив" благодаря этой победе набрал 37 очков и завершил первую часть сезона на 3-м месте, на 2-й позиции располагается петербургский "Зенит" (39 очков). "Сочи" с 9 очками замыкает таблицу чемпионата.

"Пари Нижний Новгород" обыграл на выезде махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Хуан Боселли. После игры главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев подал в отставку. Махачкалинцы с 15 очками располагаются на 13-й позиции, нижегородцы (14) идут 14-ми.

В одно время с игрой "Краснодар" - ЦСКА проходил матч в Калининграде, где местная "Балтика" обыграла самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0. Оба мяча забил Брайан Хиль. "Балтика" с 35 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 17 очками располагаются на 12-й позиции.

Программа 18-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день грозненский "Ахмат" дома победил "Оренбург" со счетом 1:0. В субботу "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби (1:1), тольяттинский "Акрон" на выезде уступил петербургскому "Зениту" (0:2), "Ростов" дома переиграл казанский "Рубин" (2:0).