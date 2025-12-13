Лыжник Коростелев не смог пройти квалификацию в спринте на этапе Кубка мира

Спортсмен занял 52-е место

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев не смог пройти квалификацию в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в швейцарском Давосе.

По итогам квалификации Коростелев занял 52-е место, но завоевал олимпийскую лицензию. В четвертьфинал вышли 30 лучших лыжников.

Этап Кубка мира в Давосе стал первым с 2022 года международным турниром для российских лыжников. В женском спринте Дарья Непряева заняла 39-е место и завоевала лицензию на Олимпиаду. 14 декабря Непряева и Коростелев выступят в гонке с раздельным стартом.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.