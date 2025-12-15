Нужно время для адаптации. Лыжники Коростелев и Непряева отобрались на Игры

Этап Кубка мира в Давосе стал первым с 2022 года международным стартом для российских лыжников

Редакция сайта ТАСС

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева на этапе Кубка мира в Давосе завоевали квоты на все индивидуальные дисциплины Олимпийских игр 2026 года.

Этап Кубка мира в Давосе стал первым с 2022 года международным стартом для российских лыжников. Коростелев и Непряева поехали на соревнования в качестве действующих обладателей Кубка России, однако ввиду отсутствия опыта выступлений на международной арене и существенных изменений в правилах относительно подготовки лыж, совершенно неясно было, каких результатов от них ждать.

Читайте также

Тяжелое возвращение: российские лыжники выступили на этапе Кубка мира

В спринте, который прошел 13 декабря, россияне не смогли пройти квалификацию. Непряева заняла 39-е место, а Коростелев - 52-е. С одной стороны, результаты невысокие, с другой - оба спортсмена в этом сезоне не выиграли ни одной спринтерской гонки на этапах Кубка России. На дистанционных гонках на российских стартах они выступали более успешно, поэтому в воскресной гонке с раздельного старта на 10 км от них ждали неплохих результатов.

Непряева заняла 20-е место и получила первые в международной карьере призовые деньги. Коростелев занял 25-е место, россияне проиграли лидерам около одной минуты. Коростелев хорошо начал, на первой контрольной отсечке он прошел с четвертым результатом, однако много проиграл на спусковой части.

На первый взгляд, результат может показаться провальным, так как российские зрители привыкли к плотной борьбе с норвежскими лыжниками, однако надо помнить, что россиян не было на международных стартах три года. Трассы на этапах Кубка России существенно отличаются от мировых. На российских турнирах до сих пор разрешены фторосодержащие мази, которые обеспечивают лучшее скольжение, в то время как на международных турнирах они запрещены. У российских лыжников на данный момент нет полноценных сервис-бригад.

Более реальную картину увидим после следующих этапов

На данный момент Коростелев и Непряева выполнили главную задачу. Несмотря на невысокие места, они сумели завоевать квоты на Олимпийские игры во всех индивидуальных дисциплинах: спринт, гонка с раздельного старта, скиатлон и марафон. До Олимпийских игр остается около двух месяцев, за это время будет возможность выступить на престижной многодневке "Тур де Ски" и двух этапах Кубка мира. Спортсмены продолжат тренироваться в Европе. Как сообщил ТАСС их тренер Егор Сорин, сейчас перед лыжниками не стоит цель занимать призовые места, главное - адаптироваться к условиям Кубка мира.

Читайте также

Лыжница Дарья Непряева заработала еще три квоты на участие в Олимпиаде

По мнению старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, выступление россиян нельзя назвать выдающимся, однако им нужно провести больше стартов, чтобы объективно оценить свой реальный уровень. "Ничего выдающегося ребята не показали, но сегодня они уже выглядели лучше, - сказал Бородавко ТАСС - . Пока рано делать выводы, более реальная картина у нас будет после "Тур де Ски".

"Тур де ски" пройдет с 28 декабря по 4 января.