Вратарь Шредингера или первый номер?

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов сыграл в трех последних матчах команды, однако перспективы вратаря во французском клубе неоднозначные

Редакция сайта ТАСС

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов © AP Photo

Недавно пресс-служба ПСЖ опубликовала общекомандное фото с крайне любопытной деталью — на нем куда-то пропала голова Матвея Сафонова. Оказалось, что причиной исчезновения был всего лишь неудачный ракурс, но вышло символично: в текущем сезоне россиянин долгое время был вратарем Шредингера — вроде бы он и числился в составе ПСЖ, но на поле его никто никогда не видел.

Ситуация начала меняться в декабре, когда травму получил основной голкипер парижан Люка Шевалье. Сафонов впервые за полгода вышел на поле, сыграв в матче чемпионата против "Ренна" (5:0). Получилось идеально: мало того что россиянин сыграл "на ноль", так еще и совершил два важнейших сейва в первом тайме, когда интрига в матче была еще жива. Причем первое спасение запустило голевую атаку парижан, в результате которой счет открыл Хвича Кварацхелия. Болельщики ПСЖ восторгались игрой Сафонова: "Надеюсь, все поняли, кто должен быть основным вратарем в стартовом составе", "Браво, Сафонов", "Оставьте Сафонова на Лигу чемпионов". Последний комментарий относился к матчу ПСЖ против испанского "Атлетика" в шестом туре общего этапа турнира. Для парижан игра была важна, так как место в топ-8 команда еще не гарантировала. И Сафонов получил новый шанс, хотя тут следует сделать оговорку, что у главного тренера ПСЖ Луиса Энрике не было выбора: Шевалье не успел восстановиться от травмы.

Вторая игра в старте сложилась для Сафонова удачно — ничья со счетом 0:0, хотя отсутствие пропущенных голов объясняется всего одним ударом "Атлетика" в створ. Тем не менее вопрос о выборе первого номера для Луиса Энрике становился все сложнее и сложнее. Накануне следующего матча парижан, против "Меца" в чемпионате, тренер допустил попадание россиянина в стартовый состав, хотя Шевалье на тот момент уже тренировался с командой.

В итоге именно Сафонов вышел на игру с "Мецем", и, несмотря на скромный статус соперника (последняя команда чемпионата Франции), это событие стало главным достижением россиянина в этом сезоне, оно перекрывает даже появление в основе на матч Лиги чемпионов. Ведь там Сафонов вышел от безысходности, а место в "старте" против "Меца" ему уже пришлось добывать в настоящей конкуренции. Правда, сама игра в исполнении россиянина оставила неоднозначное послевкусие: Сафонов совершил три сейва, но пропустил первые голы в сезоне. Один из них — дальним ударом, пусть там особо и не было шансов спасти команду. Итоговая победа со счетом 3:2 перекрывает впечатление от пропущенных мячей (тем более вины Сафонова в них не было), но по версии портала Fotmob российский вратарь получил самую низкую оценку среди игроков ПСЖ и вторую самую низкую среди всех игроков на поле — 5,8. После игры у Луиса Энрике вновь встал вопрос: кого же ставить в стартовый состав?

Фактор Забарного

Чтобы оценить шансы Сафонова, нужно уделить внимание его конкуренту. Шевалье перешел в ПСЖ в начале нынешнего сезона, заменив ушедшего Джанлуиджи Доннарумму. Новый голкипер парижан сразу стал твердым игроком основы, хотя Сафонов в прошлом сезоне провел за команду 17 официальных матчей в разных турнирах и внес весомый вклад в завоевание ПСЖ чемпионства и Кубка Франции. Более того, Шевалье выглядит слабее прошлогоднего Доннаруммы, периодически допуская результативные ошибки. Самой запоминающейся из них стала неудачная игра на выходе в матче чемпионата с "Марселем", которая привела к пропущенному голу. ПСЖ в итоге так и проиграл со счетом 0:1, но Луис Энрике продолжил доверять Шевалье. Почему?

Причины попадания Сафонова в глухой запас могут быть разными, мы все-таки не можем знать всю внутреннюю кухню клуба. Но один фактор лежит на поверхности — Илья Забарный. Украинский защитник перешел в ПСЖ почти одновременно с Шевалье и тоже застолбил место в основе. Всего у него уже 18 игр в разных турнирах, игрок пропускает матчи крайне редко. Забарный не выпал из состава даже после раннего удаления в игре Лиги чемпионов с "Байером" (7:2). Очевидно, что на него рассчитывают, в том числе из-за больших денег, которые клуб отдал за защитника, и это проблема для Сафонова. Учитывая ситуацию на Украине, тренерский штаб ПСЖ вполне имеет основания полагать, что нахождение на поле и Сафонова, и Забарного привело бы к проблемам. Игроки были бы вынуждены активно взаимодействовать друг с другом во время матчей, а их личные взаимоотношения остаются загадкой. В СМИ в этом году активно ходили слухи о возможной продаже Сафонова из-за появления Забарного, хотя сам украинский защитник старается аккуратно обходить политическую тему стороной, при этом подчеркивая свою отдаленность от россиян. "Я не поддерживаю никаких отношений с россиянами. Что касается моего одноклубника, то на тренировках я обязан взаимодействовать с ним на профессиональном уровне и буду выполнять свои обязательства перед клубом", — говорил Забарный в сентябре. А вот его жена в выражениях не стесняется: после дебютного в этом сезоне для Сафонова матча с "Ренном" она выложила провокационный пост в своем Telegram-канале, в котором привела грубое выражение в адрес россиян.

В таких условиях действительно сложно рассчитывать на постоянное игровое время, но шансы у Сафонова есть. В матче с "Атлетиком" он впервые сыграл на поле одновременно с Забарным, который вышел на второй тайм, а в последней игре парижан с "Мецем" россиянин и украинец и вовсе провели вместе на поле все 90 минут. Возможно, Энрике убедился, что между игроками нет разногласий и проблема с их одновременным размещением на поле решена, но Сафонову для завоевания места в "старте" необходимо проявить себя в следующих играх. Сможет ли он это сделать — вопрос, ведь россиянин, как и Шевалье, неидеально провел 2025 год. В матчах за сборную России вратарь допустил две грубые ошибки. Сначала в игре против команды Нигерии (1:1) Сафонов совершил неточный пас, который привел к голу, в результате чего прервалась восьмиматчевая серия сборной России без пропущенных мячей. Затем, в недавнем матче против команды Перу (1:1), Сафонов умудрился пропустить в ближний угол с дальнего удара Алекса Валеры, который сравнял счет. И хотя тренер вратарей сборной Виталий Кафанов спихивал ошибку на отсутствие игровой практики, вопросы к Сафонову остаются, ему не хватает стабильности.

Впереди определяющие матчи

17 декабря ПСЖ сыграет в финале Межконтинентального кубка Международной федерации футбола (ФИФА), это новый турнир, который является своего рода аппендиксом старого клубного чемпионата мира. После того как клубный чемпионат мира расширили, в ФИФА решили сохранить в усеченном формате старый формат турнира, где друг с другом соревнуются исключительно действующие чемпионы каждой из шести конфедераций, чтобы "стимулировать конкуренцию". Правда, теперь представитель Европы получает право сыграть в финале без каких-либо раундов плей-офф, поэтому в среду ПСЖ сыграет свой первый и последний матч в данном турнире. Но, несмотря на столь странный регламент и символическое значение трофея, для Сафонова игра в матче Межконтинентального кубка может иметь очень большое значение. Во-первых, в соперниках не абы кто, а бразильский "Фламенго". Во-вторых, это все же титул, и если предположить, что Сафонов выйдет в стартовом составе, отыграет весь матч "на ноль", попутно совершив несколько спасений, то его можно будет назвать лучшим игроком Межконтинентального кубка — звучит статусно, а у Энрике точно добавится головной боли перед матчами чемпионата. В противном случае, Сафонов рискует выиграть шестой трофей, сидя на скамейке.

Впрочем, можно рассчитывать и на вариант с Шевалье на матч с "Фламенго" и дальнейшим попаданием Сафонова в "старт" на игры чемпионата Франции, которые состоятся уже в следующем году. Такое распределение ролей кажется слишком оптимистичным. Тогда у россиянина, скорее всего, не будет права на ошибку: ПСЖ идет на втором месте в турнирной таблице, уступая одно очко "Лансу". Любая потеря баллов может привести к серьезным проблемам, поэтому необходимо постараться сыграть "на ноль" в предстоящих играх с "Парижем" и "Лиллем". Сделать это будет непросто: "Париж" хоть и идет внизу таблицы, но забивает больше гола в среднем за матч, а у "Лилля" и вовсе одна из лучших атак чемпионата. Так что эти игры станут тяжелым экзаменом для вратаря.

Важно отметить, что, помимо чемпионата Франции, в ближайшее время у ПСЖ будут игры второстепенных турниров, поэтому Сафонов при любом раскладе должен получить новый шанс. Уже 20 декабря парижане начнут выступление в Кубке Франции, где встретятся с клубом "Фонтене". Как сообщает французское издание L'Equipe, в основе ожидается появление 19-летнего вратаря Ренато Марина, который перешел в ПСЖ из итальянской "Ромы" летом 2025 года и пока не получал шансов в основной команде. Но, возможно, Энрике на фоне последних успехов изменит решение и даст игровое время Сафонову. А между вышеупомянутыми матчами с "Парижем" и "Лиллем" ПСЖ в Суперкубке Франции сразится с "Марселем" — отличный матч, чтобы проявить себя.

Сложно прогнозировать дальнейшую карьеру Сафонова в ПСЖ. Очевидно, что сейчас наступил ключевой момент сезона: либо россиянин выгрызет место в основе, либо вернется на скамейку запасных и будет выходить на поле по большим праздникам. Сейчас у Сафонова есть уникальный шанс, но нужно крепко схватиться за него и регулярно демонстрировать классную игру, тогда мировой футбол может получить нового топового российского вратаря. А такое происходит нечасто.

Денис Бояров