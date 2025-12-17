Сафонова признали лучшим игроком финала Межконтинентального кубка

В решающем матче вратарь ПСЖ отразил четыре удара в серии пенальти

ДОХА, 17 декабря. /ТАСС/. Российского вратаря французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова признали лучшим игроком финального матча Межконтинентального кубка. Встреча прошла в Катаре.

ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским "Фламенго". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1.

26-летний Сафонов провел четвертый матч за ПСЖ подряд. Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года. В составе французского клуба он завоевал шестой трофей.

Ранее Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.