Статья

Подсказки и чуйка. Как Сафонов отбивал пенальти в Межконтинентальном кубке

Голкипер ПСЖ отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти

Редакция сайта ТАСС

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов © Jose Breton/ Pics Action/ NurPhoto via Reuters Connect

Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго". ТАСС анализирует действия голкипера во время одиннадцатиметровых ударов.

Сафонов стал первым вратарем, который отразил четыре пенальти подряд на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Несмотря на редкую игровую практику, российский голкипер был хладнокровен и уверен в себе. Конечно, помогла ему не только психологическая устойчивость. В трансляции финала были показаны кадры, как тренер вратарей ПСЖ напоминает Сафонову, как и куда бьют пенальти игроки "Фламенго".

Не обошлось и без хитростей. В последние годы вратари часто используют подсказки, которые написаны, например, на бутылках воды. В случае с Сафоновым таким предметом выступило полотенце, где были спрятаны подсказки.

Как Сафонов отбивал пенальти

Первым от "Фламенго" пошел исполнять пенальти Николас де ла Круз. Сафонов перед этим обменялся рукопожатием с соперником - вратарем бразильской команды Августином Росси, но никак не оказывал давления на бьющего пенальти футболиста. Первый удар Сафонов не смог отразить - он прыгнул в правый от себя угол, а мяч полетел в левый.

Второй пенальти у "Фламенго" исполнял Сауль Нигьес. Вот здесь как раз помогла шпаргалка. Нигьес не стал изменять себе и пробил туда, куда и обычно - в левый нижний от себя угол. Это Сафонов предвидел, еще до удара начав прыгать в нужный угол.

Третий 11-метровый бил Педро. Исполнение удара было сложным, так как футболист использовал ложный замах. Сафонов решил в этом эпизоде схитрить - он сделал тоже ложное движение в один угол, чтобы повлиять на соперника. Это сработало - Педро после ложного замаха от себя и ложного ухода Сафонова в другую сторону пробил в левый от себя угол, российский вратарь переиграл Педро и отбил. Этот пенальти "Фламенго" попытался оспорить - игрокам показалось, что Сафонов мог выйти за линию раньше удара, но VAR не определил нарушение правил со стороны россиянина.

Лео Перейра отправился бить четвертый пенальти команды в серии. Тут Сафонов не стал ничего придумывать, просто ожидая удара по центру ворот. Тут Сафонов, видимо, сыграл на чуйке.

Пятый пенальти у "Фламенго" бил Луис Араухо. Тут Сафонову также помогла шпаргалка. Он прыгнул в левый от себя угол, а удар Араухо получился не идеально.

Как видим, в этой серии для Сафонова все сложилось практически идеально. Ему помогли шпаргалка, мастерство, чуйка и хладнокровие. Особенно последнее качество стало ключевым, потому что одни из лучших футболистов ПСЖ - Усман Дембеле и Брэдли Барколя - свои удары не реализовали.

Символичная дата

17 декабря становится особенным днем для отечественной вратарской школы. В 1963 года в этот день вратарь московского "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин получил "Золотой мяч". Он остается единственным вратарем, добившимся этой награды. Помнил ли об этом Сафонов - неизвестно, но получилось красиво и символично. Возможно, не так красиво, как в 2018 году на домашнем чемпионате мира, когда Игорь Акинфеев, отразив пенальти ногой, вывел национальную сборную в четвертьфинал. Но в историю определенно войдет.

Уникальность достижения подчеркивается статистикой Сафонова. Всего за карьеру в его ворота били пенальти 49 раз, только 9 из них он отразил - 3 в Молодежной футбольной лиге, 1 - в Первой лиге, 1 в Мир - Российской премьер-лиге и 1 - в квалификации Лиги чемпионов.