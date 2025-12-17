Сафонов первым из вратарей отбил 4 пенальти подряд в матче на турнире ФИФА

ПСЖ в серии пенальти обыграл "Фламенго" и стал обладателем Межконтинентального кубка

Редакция сайта ТАСС

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © AP Photo/ Hussein Sayed

ТАСС, 18 декабря. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским "Фламенго". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1.

"Поздравляем Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА. Вратарь сборной России стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире ФИФА", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

26-летний Сафонов провел четвертый матч за ПСЖ подряд. Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года. В составе французского клуба он завоевал шестой трофей.

Ранее Сафонов стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.