Лакерник: ISU будет рассматривать вопрос допуска российских юниоров

Следующий совет ISU пройдет 13 января

Редакция сайта ТАСС

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о возвращении российских юниоров к соревнованиям. Об этом ТАСС сообщил почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.

Следующий совет ISU пройдет 13 января.

"Раз есть рекомендация МОК (Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС), ее, конечно, будут рассматривать. Вопрос только в том - когда. Не знаю, будут ли онлайн решать такой вопрос 13 января".

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в интервью ТАСС сообщил, что ФФККР уведомила ISU о готовности российских юниоров к участию в турнирах.