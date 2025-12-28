Панжинский оценил выступления россиян в спринте на "Тур де Ски"

Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли преодолеть квалификацию к спринтерской гонке

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева пока еще не адаптировались к скоростям на Кубке мира, однако видно небольшое поступательное движение вперед. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в спринте Александр Панжинский.

В воскресенье Коростелев занял 47-е место в квалификации к спринтерской гонке на "Тур де Ски", а Непряева завершила квалификацию на 35-й позиции. Для попадания в четвертьфинал им нужно было финишировать в топ-30.

"Позиции уже лучше, чем были [на этапе Кубка мира] в Давосе, но все равно мы ждали от ребят других позиций. Есть небольшое поступательное движение, ребята набирают опыт, но они еще не адаптировались к скоростям. Будем честны, Савелий и Дарья являются специалистами дистанционных гонок, и там они должны занимать более высокие места. Думаю, в следующих спринтерских гонках они еще больше будут приближаться к топ-30, но сегодня от них точно не стоило ждать попадания в полуфинал и финал", - сказал Панжинский.