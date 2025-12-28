Бородавко назвал серьезным проигрыш россиян в спринте на "Тур де Ски"

Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли преодолеть квалификацию

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева показали существенное отставание в спринте на "Тур де Ски". Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

В воскресенье Коростелев занял 47-е место в квалификации к спринтерской гонке на "Тур де Ски", а Непряева завершила квалификацию на 35-й позиции. Для попадания в четвертьфинал им нужно было финишировать в топ-30.

"К сожалению, наши спортсмены много пока уступают в спринте, проигрыш довольно серьезный. На "Тур де Ски" каждая секунда дорога, и отыгрывать потом отставание будет очень сложно. Я надеюсь, что дальше наши спортсмены будут лучше выступать", - сказал Бородавко.