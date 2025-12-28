Никитин переадресовал вопрос об отсутствии Спронга менеджменту клуба

Форвард ЦСКА в последний раз принимал участие в матче команды 27 ноября

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вопрос об отсутствии форварда Даниэля Спронга в последних матчах московского ЦСКА в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге стоит адресовать менеджменту клуба. Об этом журналистам заявил главный тренер армейцев Игорь Никитин.

Самый результативный игрок команды Спронг в последний раз играл 27 ноября. Президент ЦСКА Игорь Есмантович ранее рассказал, что в клубе недовольны лидерскими качествами игрока.

"Не знаю, что тут еще сказать, вопросов больше к менеджменту. В жизни говорят "никогда не говори никогда", здесь профессиональный клуб, а не "я". Есть немало руководителей, не хотел бы муссировать эту тему", - сказал Никитин.

В воскресенье ЦСКА обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1. "Парни проявили характер и игровую дисциплину, победили заслуженно. Хотелось бы больше стабильности, но это нарабатывается, признак мастерства", - отметил Никитин.

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов объяснил неудачную игру команды в большинстве. "Есть схемы, мы наигрываем всякие варианты в тренировочном процессе, игрокам все объясняют. Олег Кваша и Александр Барков будут заниматься большинством, надеемся, что ситуация исправится в лучшую сторону. Пропала сама острота, шайбу держим красиво, но толку нет, перестала быть угроза, нацеленность на ворота", - отметил он.

В следующем матче ЦСКА 30 декабря примет московское "Динамо", "Спартак" 4 января на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо".