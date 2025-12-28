"Аллилуйя любви". Авербух представил новое шоу в формате "Голубого огонька"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьера новогоднего ледового шоу "Аллилуйя любви" состоялась воскресным вечером во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер. Представление было построено по принципу легендарного "Голубого огонька" - телевизионного музыкально-развлекательного шоу, которое около 20 лет выходило в Новый год на центральном телевидении. Передача, появившаяся в начале 1960-х, стала настоящим прорывом на советском телевидении: в телекафе собирались самые известные люди эпохи - артисты, ученые, спортсмены, а также передовики производства и Герои Соцтруда.

На льду у Авербуха выступили ведущие фигуристы страны - призеры недавнего чемпионата России в Санкт-Петербурге, а также легенды прошлых лет, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Артисты, собравшись за столиками, сменяли друг друга, демонстрируя свои номера в сопровождении оркестра Сергея Жилина. Среди участников были танцоры Софья Шевченко и Андрей Ежлов, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, одиночники Даниил Самсонов, Матвей Ветлугин, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Анна Фролова, Алиса Двоеглазова, а также пара Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука. Старшее поколение звезд представили Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также Алексей Ягудин и Роман Костомаров.

Одним из самых эмоциональных номеров стало выступление Костомарова, исполнившего песню "Есть только миг", под которую на лед вышли его супруга Домнина в дуэте с Шабалиным. Все выступления прошли под хиты прошлых лет, включая такие песни, как "Зима в избушке", "Колыбельная медведицы", "Остров невезения", "Город влюбленных людей", "Три белых коня", "А снег идет", "Пять минут", "Песня остается с человеком", "Мы желаем счастья вам".

"Коллектив Сергея Жилина "Фонограф" обладает и эстетикой, и вкусом, и возможностью импровизировать. Конечно, живой звук делает большую работу. И мы закладываем традицию на ежегодные шоу. Шоу наполнено новогодними шлягерами, но при этом спетыми очень актуально, интересно. И здесь - браво маэстро, браво коллективу", - рассказал после представления Авербух.

Он отметил, что артисты у него нарасхват: например, Марку Кондратюку, как Фигаро, приходилось молниеносно перемещаться между катками. "Он катается и у Татьяны Навки в "Щелкунчике". Откатался там - приехал к нам, выступил здесь - погнал туда и скоро снова вернется сюда на второе шоу, - пояснил режиссер. - У нас выступают практически все лидеры чемпионата России в мужском одиночном катании, за исключением Петра Гуменника, который готовится к Олимпиаде. Я хотел собрать весь топ сборной России и, конечно, наших маститых, любимых фигуристов, которых невозможно заменить".

Сергей Жилин, в свою очередь, с сожалением отметил, что увидел во время шоу куда меньше, чем хотелось бы: "Эти люди просто живут на льду, они на коньках чувствуют себя так, как мы, когда ходим по земле. Это очень интересная история - такая совместная работа. Но я, к сожалению, не успеваю все увидеть - буквально пару раз бросаю взгляд на то, что происходит на льду, потому что мне нужно следить за всем нашим производством. Но совершенно очевидно, что совместная энергия возникает, потому что фигуристы катаются под живой звук".