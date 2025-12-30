Очередной суд. Владимир Крамник подал иск к FIDE

По одной из версий, американец Дэниэл Народицкий впал в депрессию после того, как Крамник обвинил его в жульничестве

Редакция сайта ТАСС

Владимир Крамник © Antony Jones/ Getty Images for World Chess

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Четырнадцатый чемпион мира россиянин Владимир Крамник подал иск к Международной шахматной федерации (FIDE).

"По состоянию на сегодняшний день я инициировал формальное судебное разбирательство против FIDE в соответствии с законодательством Швейцарии в суде Лозанны, где расположена штаб-квартира организации, - сказал Крамник. - Конкретные положения швейцарского законодательства, на которых основан иск, а также точная сумма требуемой от FIDE финансовой компенсации будут окончательно определены моей юридической командой непосредственно перед подачей основного иска. Кроме того, сегодня в штаб-квартиру FIDE лично доставлен официальный запрос о сохранении документации. Данный запрос направлен на обеспечение сохранности всех документов, переписки, электронных записей и любых других материалов, которые могут иметь отношение к судебному процессу против организации с тем, чтобы они не были изменены или удалены"., - сказал Крамник газете "Спорт-Экспресс".

Читайте также Крамник инициировал судебное разбирательство против FIDE

У Крамника возник конфликт с FIDE из-за смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого, умершего 20 октября. По одной из версий, Народицкий впал в депрессию после того, как Крамник обвинил его в жульничестве. После смерти американца Крамник отметил, что тот выглядел плохо в последние дни своей жизни и испытывал проблемы со здоровьем.

"Слишком высокая цена заплачена, но если я был единственным человеком, который кричал об очевидных долгосрочных проблемах Дэниэла, становящихся тревожными и требующих срочных мер от окружающих, в то время как "друзья" заботились только о том, чтобы скрыть это и стереть улики, то все уже давно прогнило насквозь", - написал Крамник в своих социальных сетях.

Многие представители шахматного мира подвергли шахматиста критике за его заявления. 11 ноября Международная шахматная федерация подала жалобу на Крамника в комиссию FIDE по этике и дисциплине из-за заявлений в адрес Народицкого. Организация привела примеры заявлений, которые, по ее мнению, связаны с преследованием и оскорблением человеческого достоинства.

Позднее Крамник рассказал ТАСС о том, что против него началась травля. "К моему глубокому сожалению, это трагическое событие стало поводом для некоторых лиц использовать его в своих интересах и начать беспрецедентно циничную и незаконную кампанию травли против меня и моей семьи. В этой связи я хотел бы сделать следующие заявления: я никогда не допускал личных нападок или оскорблений в адрес Народицкого; несмотря на напряженные отношения между нами, я был единственным человеком в шахматном сообществе, кто, заметив на видео явные проблемы со здоровьем Дэниэла за день до его смерти, публично призвал оказать ему помощь".

Абсурдные обвинения

Крамник известен своей борьбой с жульничеством. Он неоднократно проводил расследования и делал выводы на основе статистики о подозрительности игры тех или иных игроков. Поначалу он пользовался огромной поддержкой среди коллег, однако, чем дальше он заходил, тем большей критике подвергался. Россиянина заблокировал портал Chess.com после обвинений в адрес одного из самых популярных игроков платформы американца Хикару Накамуры, после чего Крамник подал на платформу в суд. Он также подавал иски против чеха Давида Навары, который утверждает, что также стал испытывать психологические проблемы из-за обвинений гроссмейстера в свой адрес, и против портала Chessdom.com.

Читайте также FIDE подала жалобу на Крамника в комиссию по этике

Конфликтный характер Крамника послужил созданию определенной негативной репутации. Многие называют обвинения Крамника надуманными, а статистику - ничего не доказывающей. При этом у россиянина есть и сторонники, которые поддерживают его стремления в борьбе за честную игру.

Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук в интервью "Спорт-экспрессу" заявил, что травля Крамника неприемлема. "Для меня неприемлемо тем или иным образом быть причастным к коллективной травле человека, а иначе то, что в последнее время делают с Крамником, я назвать не могу. В том числе не хочу продолжать сотрудничество с теми сайтами и каналами, которые в этом участвуют".

Международный гроссмейстер Сергей Смагин назвал абсурдом рассмотрение высказываний Крамника со стороны FIDE. "В любом виде спорта существуют процедуры, если есть какие-то обвинения, то дела рассматриваются в суде, и там выясняется, кто прав, а кто виноват, - сказал Смагин ТАСС. - Подробности смерти Народицкого нам пока неизвестны, но точно Крамник в ней не виноват, поэтому обвинения в его сторону являются какой-то глупостью. С моей точки зрения, то, что FIDE решила рассмотреть высказывания Крамника, - это абсурд".

Шахматный комментатор Сергей Шипов также высказался против травли Крамника: "Руки прочь от Крамника. Он выдающийся шахматист и поднимает важную проблему, которая кому-то может быть неудобной. Что касается судебных процессов, я не очень верю в их успех, потому что многие суды в Европе политизированы".