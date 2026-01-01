О нем пел Высоцкий. Олимпийскому чемпиону по хоккею Полупанову - 80 лет

Он также является четырехкратным чемпионом мира и Европы

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира и Европы по хоккею Виктору Полупанову исполнилось 80 лет. Талантливый центральный нападающий фактически завершил карьеру в 27 лет из-за нарушений режима и принципиального характера.

"По своему самочувствию в то время я мог бы доиграть и до 40 лет, а то и больше. Нагрузки были такие, которые я никому не пожелаю", - ответил Полупанов на вопрос ТАСС, сколько он мог бы еще сыграть, находясь в хорошей форме, если бы не жизненные обстоятельства.

Полупанов, как и многие, кто рос и начинал заниматься спортом в 1950-е годы, одинаково хорошо играл в хоккей и футбол (были и те, кто параллельно также играли в хоккей с мячом). Он вполне мог стать хорошим футболистом, учитывая, что занимался в "Динамо", играл в полузащите. Позже его даже начали подключать к основе команды. Жил он в Химках, поэтому ему было недалеко добираться до динамовской базы в Новогорске.

И великий вратарь Лев Яшин, и не менее великий нападающий Игорь Численко предлагали Полупанову остаться в "Динамо". Впечатление на Полупанова произвела игра и Пеле, которую он увидел, придя в "Лужники" на товарищеский матч СССР - Бразилия летом 1965 года. "Мне интересно было посмотреть на него, как он многих наших на пятую точку сажал. Имея возможность забить самому в пустые ворота, он отдавал мяч партнеру", - вспомнил он.

Хоккеем же Полупанов начал заниматься в Химках в заводской команде при НПО им. Лавочкина, но затем перешел в ЦСКА, учитывая, что до Ленинградского проспекта, где базировалась армейская команда, было также удобно ехать. На окончательный выбор в пользу хоккея повлиял Анатолий Тарасов, а также Владимир Викулов, с которым он к тому времени играл в звене молодежной команды ЦСКА.

"Тарасов меня переубедил, предложил к нам в тройку Анатолия Фирсова. Он мне сказал: "Хочешь быть таким, как я, играй в нашей команде". А в то время он был уже великим. Хоккей я любил и футбол тоже", - рассказал Полупанов. В составе армейцев Полупанов оказался после сезона-1962/63, когда покинул химкинский "Труд". В чемпионате Москвы и молодежном первенстве СССР Полупанов играл за ЦСКА в тройке с Викуловым и Виктором Ереминым, а через два года к нему и Викулову Тарасов поставил Фирсова, который был старше обоих на пять лет.

"Сперва распластан, а после - пластырь"

Полупанов отличался умением хорошо действовать как в атаке, так и в обороне, техникой, взрывной скоростью. Как вспоминал игравший в ЦСКА в те же годы Юрий Лебедев, который потом стал чемпионом СССР в "Крыльях Советов", Полупанову удавались проходы с шайбой между защитниками, что в то время было новшеством. При этом он в углы не лез, учитывая поддержку таких мощных крайних нападающих, как Фирсов и Викулов.

"Это был жесткий центральный нападающий, таран, лидер своего звена, цементировал как атаку, так и оборону. Выдающийся игрок своего времени", - сказал ТАСС о Полупанове лучший снайпер чемпионатов СССР Борис Михайлов, который пришел в ЦСКА спустя четыре года после Полупанова.

В сборной СССР он дебютировал в декабре 1965 года, как и ожидалось, в тройке с Фирсовым и Викуловым. В 1966 году Полупанов с Викуловым дебютировали на чемпионате мира, при этом Викулову не было еще и 20 лет. Их тройка отличилась голами в трех последних матчах - со шведами (3:3), канадцами (3:0) и чехословаками (7:1), в которых определялся чемпион.

По-настоящему раскрылось звено Полупанова на мировом первенстве следующего года. В игре с канадцами, которые в случае успеха претендовали на то, чтобы стать чемпионами, сборная СССР одержала волевую победу (2:1) благодаря голам Фирсова во втором периоде и Вячеслава Старшинова в третьем. Полупанов же забросил четыре шайбы в двух играх подряд с командами Западной и Восточной Германии и вместе с Фирсовым разделил титул лучшего снайпера турнира (с 11 шайбами), заняв второе место вслед за ним в списке лучших бомбардиров.

В игре с канадцами Полупанов хоть и не забил, но запомнился силовым приемом против защитника Карла Брюэра, и этому эпизоду Владимир Высоцкий посветил строки в знаменитой песне "Профессионалы". Брюэр решил применить силовой прием против Полупанова, владевшего шайбой. Советский хоккеист вовремя увидел летящего на него соперника, под прием не попал, Брюэр врезался в борт, который, как вспоминал Полупанов, хрустнул от удара. Слова "сперва распластан, а после - пластырь" описали тот момент и лицо Брюэра, которому пластырем заклеили бровь и щеку.

Полупанов общался с Высоцким, говорив, что артист намекал ему на то, что написал о нем песню. Но впервые хоккеист услышал ее уже после Олимпийских игр 1968 года, когда запись дал ему послушать племянник. "Мы общались вместе и в театре, и собирались в бане на Улице 1905 года. Высоцкий и еще один артист приезжали к нам в ЦСКА, выступали там. Я и в Театр сатиры как к себе домой ходил к актеру Борису Новикову, и в Театр на Таганке", - рассказал Полупанов об общении с Высоцким.

Первый сигнал

1967 год для Полупанова оказался знаменательным еще и потому, что ему на традиционном предновогоднем Мемориале Брауна в Канаде довелось поздравить с днем рождения американскую фигуристку Пегги Флеминг. Как и хоккеисты, она тоже готовилась к Олимпиаде 1968 года и выступала с показательным номером перед одним из матчей сборной СССР. Полупанов тогда подарил ей букет цветов, а Олимпиада в Гренобле получилась удачной и для нее, и для советской хоккейной сборной. Тогда одновременно разыгрывались награды чемпионата мира и Европы, сборная СССР стала победителем в последний день турнира, обыграв шведов (5:0), а Полупанов снова стал вторым бомбардиром турнира вслед за блестяще проведшим соревнования Фирсовым.

Короткой на высшем уровне карьера получилась у Полупанова из-за того, что, как и многие советские хоккеисты того времени, он был склонен к нарушению спортивного режима. Во многом из случая с его участием решили сделать показательный пример, как не нужно вести себя во внесоревновательный период.

Во время турнира на приз газеты "Известия" в декабре 1968 года вместе с Валерием Васильевым он опоздал на командный ужин на базу в Архангельском, поскольку до этого они задержались в Москве у знакомых. В отчете Тарасову Фирсов указал, что Полупанов опоздал, а еще один игрок сборной СССР - Виталий Давыдов, следивший за Васильевым, про опоздание одноклубника умолчал. При этом Полупанов Васильева тоже не выдал.

"Я никого не выдавал, это уже знают все. Было собрание, на котором сказали, что режим нарушили я и Васильев. Меня-то из команды не убрали, я потом съездил в Казахстан на первенство Вооруженных сил. Собирался ехать на чемпионат мира 1969 года, но из-за тех дел меня отстранили", - вспоминал Полупанов.

Стоит учитывать, что в сборную тогда влилась большая группа новичков вместе с Борисом Михайловым, Владимиром Петровым, Валерием Харламовым, которые определяли игру и ЦСКА, и национальной команды в последующие 10 лет. Полупанова потом в сборную вернули, он сыграл на чемпионате мира 1970 года, но там набрал всего лишь пять очков.

Вместо хоккея - Печора

Окончательно же Полупанов потерял место в ЦСКА и сборной СССР в 1971 году. Хоккеист сорвался после семейного конфликта, случившегося по его возвращении домой. Тот инцидент стал последней каплей в его семейных неурядицах, в результате чего хоккеист пропал на девять дней. После того, как представители ЦСКА нашли его, для избежания попадания в штрафной батальон Полупанова посадили на гауптвахту в Алешкинских казармах на 10 суток.

"Пусть это останется при мне до конца. Я знаю, что они не правы. Во время суда в присутствии высшего руководства ЦСКА, офицеров, тренеров других команд из самой команды ЦСКА никого там не было. Я им сказал одно - бог дал, бог взял, постараюсь жить без ЦСКА. Они были не правы во всем. Тарасов отчитался, сказал, что так надо, и неединогласно, но проголосовали против моего пребывания в команде. Я и ушел в возрасте 25 лет и пяти месяцев", - рассказал Полупанов.

На суде офицерской чести Полупанов не стал раскаиваться, поскольку, как он потом рассказывал, в своем нарушении режима считал себя виноватым не больше остальных. Никто из игроков его не поддержал, Полупанова исключили из команды и уволили из армии.

Целый год для Полупанова прошел без хоккея, но к его чести он не сломался и не запил. В тот период он со студенческим отрядом работал на лесоповале на берегу реки Печора. Изнурительные нагрузки Полупанов перенес без проблем - сказалась школа Тарасова, образно говоря, танцы вприсядку с блинами от штанги. Спустя год Полупанов тренировал команду из Казахстана "Ермак", потом возобновил игровую карьеру в "Крыльях Советов", став в 1973 году бронзовым призером чемпионата страны, но набрав в 30 матчах всего шесть очков.

Полупанов мог перейти и в московское "Динамо", где выступал его младший брат Владимир. "Когда из ЦСКА меня отчислили, я был на распутье, я пошел к Аркадию Чернышову, сказал ему, возьмите меня. Он мне ответил: "Честно скажу, против Тарасова я не пойду", - сказал Полупанов.

От грузчика до водителя

Выступав в сезоне-1972/73 за "Крылья Советов", Полупанов вместе со сборной СССР готовился к домашней части Суперсерии 1972 года. Тренерский штаб в лице Всеволода Боброва и главного тренера "Крыльев Советов" Бориса Кулагина был готов выпустить его в седьмом матче серии в том случае, если бы в предыдущей советские хоккеисты выиграли (так, по крайней мере, обещал Полупанову Кулагин), но канадцы тогда переломили ход серии, выиграв оставшиеся три встречи.

"Я со сборной катался, но меня ни разу не выпустили, на матчах в Москве я на трибуне сидел. Даже не экипировали, не дали новые коньки, которые были на вес золота", - рассказал он.

Закончив с хоккеем, Полупанов перепробовал порядка 40 профессий, от грузчика и мясника до водителя, а также возвращался в хоккей, тренировав порядка 10 лет в хоккейном клубе автозавода "Москвич". Пересекался он и с Тарасовым, но никаких обид на него у Полупанова не осталось.

"Когда виделись, то здоровались. Я помнил про поговорку, что на обиженных богом не обижаются. Я знаю, как он себя вел не в пример всем тренерам", - вспомнил Полупанов.