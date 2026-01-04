Сорин считает, что "Тур де Ски" придаст Коростелеву и Непряевой уверенности

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступление на лыжной многодневке "Тур де Ски" поможет добавить уверенности российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Такое мнение ТАСС высказал тренер Егор Сорин.

По итогам "Тур де Ски" Коростелев занял 8-е место, Непряева - 10-е.

"Очень хороший результат для дебютантов Кубка мира, учитывая то, в каких обстоятельствах спортсмены готовились, как долго они боролись, чтобы проявить себя, сколько нервов потратили. В ноябре еще никто целенаправленно не строил подготовку под Кубок мира и "Тур де Ски". Уверен, эти результаты расцениваются как отличные, и спортсмены сами чувствуют, что готовы на большее", - сказал Сорин.

Коростелев в масс-старте свободным стилем занял четвертое место, проиграв на финише норвежцу Эмилю Иверсену. "Тот очень сильно прошел финишный отрезок. Савелий, наоборот, за 300-400 метров до финиша прошел достаточно резво, даже приблизился к лидерам. Это определенный опыт для него, все-таки впервые он эту гору бежит и в дальнейшем будет знать, как на ней правильно раскладываться", - пояснил Сорин.