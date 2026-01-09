"В Европе за ней ходили толпами". Умерла олимпийская чемпионка Семенова

В последние годы баскетболистка не общалась с партнерами по сборной СССР, с которыми выигрывала золото двух Олимпиад

Ульяна Семенова, 1986 год © Игорь Уткин/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка, самая высокая профессиональная баскетболистка Ульяна Семенова скончалась в возрасте 73 лет. Известно, что в последние годы легендарная спортсменка тяжело болела.

О ее смерти сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Латвии, не приводя подробностей. В последние годы она не общалась с партнерами по сборной СССР, с которыми выигрывала золото двух Олимпиад, трех мировых первенств и десяти чемпионатов Европы.

"Мы пытались с ней связаться, мне об этом говорила Татьяна Овечкина и врач нашей сборной Полина Афанасьевна Судакова. Они ей звонили, но она не захотела общаться. Полине Афанасьевне она сказала, что ее очень уважает, но попросила ей не звонить. С Татьяной она вообще не стала разговаривать, что-то сказала на латышском языке и бросила трубку", - рассказала ТАСС партнер Семеновой по национальной команде Нелли Ферябникова.

Семенова ушла из жизни, находясь в одиночестве и имея проблемы со здоровьем. В конце нулевых годов XXI века Семенова перенесла операцию на тазобедренном суставе, она являлась инвалидом второй группы. Деньги на операцию и лечение собирали всем миром, осенью 2007 года вышел календарь с фотографиями обнаженных баскетболисток сборной Латвии, которые снялись таким образом в поддержку Семеновой и других ветеранов местного баскетбола. Экземпляры календаря были тогда проданы 1 000 человек, покупателям предлагалось пожертвовать как минимум $50 в Латвийский олимпийский социальный фонд и на реабилитацию Семеновой, которая его и основала.

В 2021 году двукратной олимпийской чемпионке ампутировали ногу. Семенова оказалась заперта в четырех стенах, имея также финансовые затруднения. В 2023 году в беседе с латвийским порталом Latvijas Avize она рассказала, что не может выходить на улицу, а на лекарства и коммунальные услуги она вынуждена тратить порядка €600. Наверняка ей помогли бы из России, но из-за нынешней внешнеполитической ситуации сделать это было проблематично.

"В жизни она была доброй и отзывчивой"

Семенова говорила, что в детстве не хотела идти в спорт, хотя с удовольствием летом играла в волейбол и занималась легкой атлетикой, а зимой каталась на лыжах. В 13 лет ее перевезли в Ригу, инициатором этого, вероятно, был школьный учитель физкультуры, который увидел в Семеновой талант. Тем более что в этом возрасте ее рост уже составлял 190 см. В 15 лет она стала центровой рижского ТТТ (аббревиатура трамвайно-троллейбусного треста, на базе которого и был создан клуб), а с 16 лет она начала выступать за сборную СССР.

В матче чемпионата СССР, 1978 год © Николай Науменков/ ТАСС

Приход Семеновой в 1967 году помог ТТТ стать полноценным гегемоном в женском советском и европейском клубном баскетболе. С ней рижане выигрывали чемпионат страны шесть лет подряд (1968-1973), потом еще девять раз (1975-1977, 1979-1984), а также 11 раз завоевывали Кубок чемпионов Европы (1968-1975, 1977, 1981, 1982). При этом Семенова никогда не забивала сверху - у нее не было хорошего прыжка, но ей как самой рослой в мировом женском баскетболе это и не требовалось. Другим ее умением было ставить заслоны.

"Ее было тяжело удержать при игре один на один, она это видела и отдавала назад передачу партнерам, которые бросали издали. То есть она игру понимала. Успешно против нее играть можно было только с помощью партнеров, но тогда открывались ее партнеры для броска на задней линии, они были тоже очень хорошие. Наш "Спартак" из Московской области с конца 60-х годов был постоянно вторым, и только один раз в 1978 году мы сумели обыграть ее ТТТ и стать чемпионом СССР", - отметила Ферябникова.

С Семеновой сборная СССР была непобедима на европейской арене. Даже на Олимпийских играх 1976 года, на которых впервые провели женский турнир, советские баскетболистки выигрывали у всех по 20-30 очков. Семенова же была невероятно популярна и в Риге, и за границей.

"В то время не было игроков с таким ростом, и против нее было тяжело играть. В жизни она была доброй, отзывчивой, хоть и на площадке мы были противниками. У меня был рост 193-194 см, и я была ей по плечо. Когда мы ездили заграницу, особенно в начале карьеры на чемпионате Европы среди девушек в Италии, возле гостиницы люди ждали, когда она выйдет, за ней ходили толпами. Потому что таких высоких девочек не было, тем более она еще была такая широкая", - поделилась Ферябникова.

Зал славы

Самой памятной для Семеновой была победа на чемпионате мира 1983 года. По ее словам, сборная СССР сталкивалась тогда с необъетивным судейством и выиграла в финале у американок с разницей в два очка. Сама центровая уже находилась на скамейке запасных, получив пять персональных замечаний.

На тренировке сборной СССР по баскетболу, 1979 год © Игорь Уткин/ ТАСС

Семенова могла выиграть и больше трофеев, если бы не бойкот СССР Олимпиады 1984 года, а также решение тренерского штаба не включать ее в состав на домашний чемпионат мира 1986 года. Недовольная этим решением Семенова в 1987 году уехала за границу, став первой советской баскетболисткой, сыгравшей за иностранный клуб (испанский "Тинторетто"). Свою игровую карьеру она завершила в 1989 году во французском "Орши". Вернувшись в Латвию, работала вице-президентом Олимпийского комитета Латвии в течение порядка 20 лет.

Что касается личной жизни Семеновой, то, по ее словам, ей предлагали выйти замуж в том числе и иностранные миллионеры. Все подобные предложения она отвергала, опасаясь, что за ней ухаживали только из-за ее известности и славы. Сама Семенова считала себя в семейном плане счастливой, поскольку была окружена любимыми племянниками и их детьми, которые называли ее бабушкой.

В 1993 году Семенова стала первой советской баскетболисткой, введенной в Зал славы мирового баскетбола в американском Спрингфилде. В 1999 году ее ввели в Зал славы женского баскетбола в американском штате Теннесси, а в 2007 году - в Зал славы Международной федерации баскетбола.