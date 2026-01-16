Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин провел первую тренировку после травмы

Российский голкипер получил повреждение в ночь на 6 января в матче с "Ютой"

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин © Tomas Diniz Santos/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел первую тренировку после травмы. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист портала The Athletic Винс Меркольяно.

7 января ТАСС сообщал, что "Рейнджерс" поместили Шестеркина в список травмированных. В ночь на 6 января голкипер получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата против "Юты" (2:3 ОТ) в первом периоде в результате столкновения с немецким нападающим соперников Джон-Джейсоном Петеркой. Россиянин покидал площадку на одной ноге и в сопровождении двух человек.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 34 матча, одержав 17 побед, в одной игре он не пропустил ни одной шайбы. В среднем в нынешнем сезоне голкипер пропускает 2,45 шайбы за игру при показателе отраженных бросков 91,3%.

Шестеркину 30 лет, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В 2022 году россиянин стал обладателем приза "Везина трофи", вручаемого лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. В 2024 году Шестеркин стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории североамериканской лиги, подписав контракт на 8 лет со среднегодовой зарплатой $11,5 млн.