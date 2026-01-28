Статья

Интриги заключительного тура Лиги чемпионов

Основной этап Лиги чемпионов завершится в ночь на четверг по московскому времени. Все 18 матчей начнутся в одно время - в 23:00 мск

Вывеска "Арсенал" - "Кайрат" особо не привлекает внимания болельщиков. Однако есть доводы посмотреть именно этот матч. Канониры удачно выступают в этом сезоне Лиги чемпионов, лондонцы занимают первое место в таблице общего этапа с семью победами. В случае очередного успеха "Арсенал" станет первой командой, которая одержала восемь побед из восьми на общем этапе. В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал первым в таблице с семью победами, но в заключительном туре уступил нидерландскому ПСВ (2:3). "Кайрат", дебютант Лиги чемпионов, пока не знает побед в турнире - казахстанская команда располагается на последней, 36-й позиции с 1 очком.

Итальянский гамбит "Наполи"

Действующий чемпион Италии "Наполи" может не пробиться в плей-офф. После семи туров неаполитанцы занимают 25-е место в таблице общего этапа с 8 очками. Лучшая восьмерка пройдет в 1/8 финала, команды с 9-го по 24-е места начнут плей-офф с 1/16 финала. "Наполи" дома сыграет с лондонским "Челси", который уже гарантировал участие в плей-офф, но еще может побороться за прямую путевку в 1/8 финала. После семи туров "Челси" идет восьмым с 13 очками. Чтобы выйти в плей-офф, "Наполи" нужно как минимум не проиграть, дальше все будет зависеть от результатов матчей конкурентов итальянского клуба.

Выше крыши для "Карабаха"

Азербайджанский "Карабах" во второй раз играет в основном этапе Лиги чемпионов, но обновленный формат уже подарил клубу сказочные результаты. В сезоне-2017/18 команда выступала на групповом этапе, но заняла четвертое место в квартете, где также выступали "Челси", мадридский "Атлетико" и итальянская "Рома". В этом сезоне "Карабах" с 10 очками занимает 18-е место в таблице, одержав три победы. В среду команда на выезде сыграет с английским "Ливерпулем", который располагается на четвертой позиции с 15 очками, еще не гарантировав участие именно в 1/8 финала.

В случае победы "Карабах" гарантированно выйдет в плей-офф, если же команда сыграет вничью или проиграет, то нужно будет смотреть на то, как закончатся матчи конкурентов: французского "Марселя" (9 очков, сыграет против бельгийского "Брюгге"), германского "Байера" (9, против испанского "Вильярреала"), "Монако" (9, против итальянского "Ювентуса"), нидерландского ПСВ (8, против германской "Баварии"), испанского "Атлетика" (8, против португальского "Спортинга"), греческого "Олимпиакоса" (8, против нидерландского "Аякса"), "Наполи" (8) и датского "Копенгагена" (8, против испанской "Барселоны").

Русский след

Для россиян будет интересно последить за соотечественниками в заключительных матчах основного этапа. За "Монако" в матче против "Ювентуса" должен сыграть полузащитник Александр Головин. В текущем турнире 29-летний россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов во вторник подтвердил, что начал тренироваться в общей группе после перелома руки. Однако он вряд ли сыграет против английского "Ньюкасла". И ПСЖ, и "Монако" продолжают борьбу за плей-офф Лиги чемпионов.

За норвежский "Будё-Глимпт" должен сыграть российский вратарь Никита Хайкин. Он является основным вратарем, футболист провел семь из семи матчей в основном этапе. Норвежский клуб на выезде сыграет с мадридским "Атлетико", но даже в случае победы выйти в плей-офф будет сложно. Команда занимает 28-е место в турнирной таблице.

В матче с "Арсеналом" должен сыграть за "Кайрат" российский защитник Егор Сорокин, в семи матчах он не отметился результативными действиями.

