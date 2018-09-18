ЦСКА матчем против чешской "Виктории" в шестой раз подряд стартует в Лиге чемпионов

Есть шанс на то, что сыграет Алан Дзагоев. Он пропустил два месяца из-за травмы, полученной в середине июля в матче за Суперкубок России. С "Уфой" Дзагоев вышел на 15 минут и, по словам главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, сможет отыграть полтора тайма.

В составе ЦСКА в Чехию отправились 20 футболистов. В листе травмированных клуба семь игроков. Двое из них - защитник Хердюр Магнуссон и форвард Абель Эрнандес - получили повреждения в субботнем матче с "Уфой" (3:0).

ТАСС, 19 сентября. Московский ЦСКА выездным матчем против "Виктории" (Пльзень, Чехия) стартует в Лиге чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Для армейцев это будет уже шестое подряд выступление на групповом этапе турнира.

Говоря о раскладах в группе, Гончаренко отметил, что главным фаворитом является испанский "Реал", а с "Викторией" и итальянской "Ромой" армейцы будут соперничать за выход из группы. "В этих матчах будет решаться судьба выхода из группы. Называть "Викторию" аутсайдером неправильно. Так думать нельзя, футбол за такое наказывает", - сказал Гончаренко.

20-летний форвард армейцев Федор Чалов с шестью мячами возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата России. "Федя не тот человек, который может зазнаться. Это уже его третий сезон на высоком уровне", - заверил Гончаренко.

"Наша задача - превратится в единый механизм, и каждый будет сверкать на фоне коллектива. Сколько на это нужно времени, пока не ясно", - так Гончаренко сформулировал задачу нового ЦСКА.

ЦСКА серьезно обновился перед этим сезоном. Ушли многолетние лидеры команды (братья Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Витиньо и Георги Миланов), на их места пришли девять новых игроков. Тем не менее, перестройку армейцы переживают практически безболезненно. После семи туров они идут пятыми, лидируя вместе с "Зенитом" по количеству забитых мячей - 12.

Главный тренер "Виктории" Павел Врба оказался высокого мнения о сопернике. "Нынешний ЦСКА - новая команда с новым тренером, другими футболистами, другим стилем игры. ЦСКА несет знак качества российского футбола, который мы видели на чемпионате мира", - сказал он.

Капитан чешской команды Роман Губник не стал никого выделять в составе армейцев. "У ЦСКА много сильных игроков, и мы не можем позволить себе сконцентрироваться только на одном-двух из них. В Лиге чемпионов играешь не каждый год. Это праздник, и он мне очень нравится", - сказал он.

"Виктория" хорошо стартовала в национальном чемпионате, одержав семь побед в восьми матчах. Правда, единственное поражение получилось болезненным - 0:4 в выездном матче с пражской "Славией". Нападающий "Виктории" Михаэл Крменчик получил награду лучшему игрока августа в чемпионате Чехии.

ЦСКА и "Виктория" уже встречались в Лиге чемпионов, было это на групповом этапе сезона-2013/14. Домашний матч армейцы вынуждены были проводить в Санкт-Петербурге из-за неготовности поля на арене "Химки". "Дома" ЦСКА выиграл со счетом 3:2, а на выезде уступил - 1:2. Благодаря домашней победе чехи обошли армейцев, заняли третье место в группе и отправились в Лигу Европы.

Матч "Виктория" - ЦСКА пройдет в Пльзене на стадионе "Штрунцовы сады", начало встречи - 22:00 мск. Главный арбитр матча - Бенуа Бастьен (Франция). Во второй встрече группы G в Мадриде сыграют "Реал" и "Рома".