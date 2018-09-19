"Спартак" без Глушакова и Ещенко стартует в Лиге Европы матчем против "Рапида" в Вене

ТАСС, 20 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" стартует на групповом этапе Лиги Европы выездным матчем против австрийского "Рапида". Красно-белые прибыли в Вену без двух опытных игроков - защитника Андрея Ещенко и капитана команды Дениса Глушакова.
Это будет первый матч для "Спартака" на групповом этапе Лиги Европы, хотя турнир в таком формате и с таким названием проводится с сезона-2009/10. Москвичи трижды играли в квалификации Лиги Европы, но каждый раз проигрывали, причем названия команд соперников - "Легия", "Санкт-Галлен" и АЕК - стали для болельщиков "Спартака" синонимами оглушительного провала. Спартаковцы дважды играли в плей-офф Лиги Европы, вылетая в этот турнир из Лиги чемпионов.
В составе команды на предстоящий матч не оказалось Ещенко и Глушакова. В понедельник они поставили "лайк" под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры. Ещенко отметил понравившимся пост самого Назарова, а Глушаков - репост записи на одной из фанатских страниц московского клуба.
Официальную версию того, почему игроки не полетели с командой, руководство не озвучило, а Каррера на предматчевой пресс-конференции не стал связывать отсутствие футболистов с нашумевшей ситуацией. "Глушаков и Ещенко - часть "Спартака", а не приехали они, потому что в Лиге Европы скамейка запасных короче. Я сделал выбор в пользу других игроков, которые находятся в лучшей физической форме", - сказал итальянец.
"Спартак" стартует в Лиге Европы не только на фоне скандала с Глушаковым (дело не ограничилось "лайками" - в прессе появились не самые приятные подробности семейной жизни спартаковского капитана), но и первого поражения в чемпионате. В воскресенье команда на своем поле проиграла грозненскому "Ахмату" (1:2) и отстала от лидирующего "Зенита" на пять очков.
Каррера призвал не сгущать краски по этому поводу. "В текущем сезоне у нас после семи туров на шесть очков больше, чем в прошлом. Тогда мы проиграли трижды, сейчас - только один раз, а пропустили 13 мячей, сейчас - три. Поэтому с моей стороны нет никакой тревоги, я абсолютно спокоен за свою команду", - подчеркнул тренер.
"Рапид" удачно играет с российскими клубами
Говоря о сопернике, Каррера отметил, что "Рапид" - команда, в которой есть качественные игроки. "Они показывают хороший футбол, способны проводить опасные контратаки - нам очень важно не допускать потерь. Знаю, что "Рапид" проиграл в недавнем венском дерби, команде не всегда стабильна. Но для футбола это нормально", - отметил он.
После семи туров "Рапид" с двумя победами и тремя поражениями находится в середине турнирной таблицы. В прошлом сезоне команда стала третьей, а в групповой этап Лиги Европы пробилась, пройдя словацкий "Слован" и румынский "Стяуа".
Это седьмой розыгрыш турнира для "Рапида" - чаще в основной сетке из австрийских клубов был представлен только "Зальцбург". Правда, в 1/16 финала клуб выходил только раз - в сезоне-2015/16, когда уступил "Валенсии" с общим счетом 0:10.
"Рапид" не проигрывает дома в еврокубках пять матчей подряд (три победы и две ничьи) и 10 игр подряд на групповой стадии Лиги Европы (шесть побед, четыре ничьи). Последнее поражение в группе венский клуб потерпел от "Байера" (0:4) в третьем туре сезона-2012/13.
Команды не пересекались между собой в Европе более 50 лет. Единственная встреча "Рапида" и "Спартака" в еврокубках состоялась в 1966 году. Австрийцы во втором раунде Кубка кубков одержали победу с общим счетом 2:1 (1:1 - в гостях, 1:0 - дома).
"Рапид" в 14 матчах против российских клубов одержал семь побед и шесть раз сыграл вничью, потерпев только одно поражение - в домашней встрече с "Рубином" (0:2) во втором отборочном раунде Кубка УЕФА-2004/05. В Казани австрийцы забили три безответных мяча и пробились в следующий круг.
"Спартак" снова останется без поддержки болельщиков
Матч в Вене пройдет без болельщиков "Спартака". В июне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил на "Спартак" санкции за поведение болельщиков во время гостевого матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского "Атлетика" (2:1). "Спартаку" было запрещено продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча. Первый прошел в Салониках, испытательный срок для болельщиков еще в силе.
"Если в Австрии не случится эксцессов, то "Спартак" сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго 25 октября в матче против "Рейнджерс". В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется еще более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка "Рапид" - "Спартак", - с таким обращением руководство команды обратилось к болельщикам.
Матч группы G Лиги Европы "Рапид" - "Спартак" пройдет на стадионе "Вестштадион", начало - 19:55 мск. Главным арбитром встречи назначен Сандро Шерер из Швейцарии. В это же время пройдет второй матч этой группы между "Вильярреалом" (Испания) и "Рейнджерс" (Шотландия).