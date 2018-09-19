"Спартак" без Глушакова и Ещенко стартует в Лиге Европы матчем против "Рапида" в Вене

ТАСС, 20 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" стартует на групповом этапе Лиги Европы выездным матчем против австрийского "Рапида". Красно-белые прибыли в Вену без двух опытных игроков - защитника Андрея Ещенко и капитана команды Дениса Глушакова.

Это будет первый матч для "Спартака" на групповом этапе Лиги Европы, хотя турнир в таком формате и с таким названием проводится с сезона-2009/10. Москвичи трижды играли в квалификации Лиги Европы, но каждый раз проигрывали, причем названия команд соперников - "Легия", "Санкт-Галлен" и АЕК - стали для болельщиков "Спартака" синонимами оглушительного провала. Спартаковцы дважды играли в плей-офф Лиги Европы, вылетая в этот турнир из Лиги чемпионов.

В составе команды на предстоящий матч не оказалось Ещенко и Глушакова. В понедельник они поставили "лайк" под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры. Ещенко отметил понравившимся пост самого Назарова, а Глушаков - репост записи на одной из фанатских страниц московского клуба.