"Зенит" игрой с "Копенгагеном" в третий раз подряд стартует в групповом этапе Лиги Европы

Тренерский штаб "Зенита" в предстоящем матче не сможет рассчитывать на целый ряд игроков. Во встрече с "Копенгагеном" российскому клубу не помогут форвард Александр Кокорин и защитник Эммануэль Маммана. Оба футболиста вошли в заявку команды на турнир, однако не провели в текущем сезоне ни одного матча и продолжают восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена.

ТАСС, 20 сентября. Санкт-петербургский "Зенит" гостевым матчем против датского "Копенгагена" начнет выступление на групповом этапе Лиги Европы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Для питерцев это будет уже третье подряд выступление на групповом этапе турнира.

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"Копенгаген" лидирует в текущем розыгрыше чемпионата Дании, набрав 19 очков после девяти туров. Главной ударной силой клуба является хорошо знакомый российским любителям футбола сенегалец Даме Н'Дойе. Форвард в течение трех сезонов выступал за "Локомотив" и за это время отметился 27 голами, став вторым бомбардиром среди легионеров в истории клуба. В 2018 году Н"Дойе подписал контракт с "Копенгагеном", в первых девяти турах чемпионата страны он отметился семью забитыми мячами.

Путь к групповому этапу Лиги Европы датчанам пришлось прокладывать через четыре квалификационных раунда, они обыграли финский КуПС, исландский "Стьярнан", болгарский ЦСКА из Софии и итальянскую "Аталанту". "Зениту" также пришлось непросто в борьбе за путевку в групповой этап. В третьем квалификационном раунде питерский клуб обыграл минское "Динамо", уступив в первой встрече со счетом 0:4 и победив во втором матче - 8:1, а в раунде плей-офф - норвежский "Мольде" (3:1, 1:2).

Затем в его клубной тренерской карьере наметился перерыв - поступило приглашение войти в штаб Фабио Капелло в сборной России. В национальной команде Семак пробыл до 2016 года и после неудачного для сборной чемпионата Европы 2016 года принял решение прекратить сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС). Позднее "Уфа" предложила ему возглавить команду, и Семак не подвел - по итогам прошлого сезона башкирский клуб впервые в своей истории квалифицировался в еврокубки.

Перед стартом сезона на тренерском мостике "Зенита" произошли изменения. Команду возглавил Сергей Семак, до этого занимавший аналогичный пост в "Уфе". С "Зенитом" Семака связывают долгие взаимоотношения: сперва он выступал за питерцев как игрок (2010-2013 годы), а потом вошел в тренерский штаб клуба. В 2014 году ему доверили пост исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Лучано Спаллетти.

Аналогичное повреждение в августе получил один из лидеров полузащиты "Зенита" в нынешнем сезоне Кристиан Нобоа, он не сможет сыграть на групповом этапе Лиги Европы. Один из героев домашнего чемпионата мира - 2018 защитник Юрий Жирков также остается вне игры из-за травмы, он не полетел с командой в Копенгаген и проведет автограф-сессию для болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча. Зато ничего не мешает принять участие во встрече полузащитнику Клаудио Маркизио, подписание контракта с которым (итальянец находился в статусе свободного агента после прекращения трудовых отношений с "Ювентусом") стало самой громкой сделкой в российском футболе за последнее время.

"Зенит" сохраняет лидерство в чемпионате России на протяжении семи туров, подопечные Семака остаются единственной командой, не потерпевшей поражений на старте сезона. "Зенит" набрал 19 очков в семи встречах, оторвавшись от идущих на втором и третьем местах "Ростова" и "Спартака" на пять баллов. Два игрока клуба забили по три гола в национальном первенстве - нападающий Артем Дзюба и полузащитник Александр Ерохин, они делят третье место в списке бомбардиров.

"Копенгаген" и "Зенит" уже встречались друг с другом, единственный на данный момент очный матч команды провели 22 января текущего года в рамках сбора в Дубае. В той встрече петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Матч "Копенгаген" - "Зенит" пройдет в Копенгагене на стадионе "Паркен", начало - 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен болгарин Мартин Маргаритов. Во второй матче группы С в Праге сыграют "Славия" и "Бордо".