Акинфеев ушел из сборной России по футболу спустя почти 15 лет после дебюта

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в понедельник объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу. В национальной команде он выступал на протяжении почти 15 лет и практически все это время безоговорочно был вратарем номером один. "У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал, но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной", - приводит слова голкипера пресс- служба ЦСКА. 32-летний вратарь объяснил свое решение тем, что с каждым годом ему все тяжелее было играть на два фронта - в клубе и в сборной. "С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление, и сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ЦСКА", - отметил он.

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После чемпионата мира Акинфеев за сборную не сыграл ни одного матча. Сентябрьские игры с командами Турции (2:1) и Чехии (5:1) он пропустил из-за планового медосмотра колена. О решении завершить карьеру в сборной он объявил в тот же день, когда был обнародован состав национальной команды на матчи Лиги наций с командами Швеции и Турции. "Акинфеев объявил сегодня о завершении карьеры в сборной, таково его желание. Вчера мы с ним встречались, долго обсуждали это, он принял такое решение, надо его уважать. А мое мнение он знает", - приводит пресс-служба Российского футбольного союза слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Тренер российской команды четко обозначил, кто должен заменить Акинфеева в воротах - это вратарь лидера нынешнего чемпионата России "Зенита" Андрей Лунев, который в сентябре отыграл матчи с турками и чехами. "Лунев отыграл тот сбор [в сентябре] так, как надо. Мы знаем его, верим в него. На сегодня у нас в этом плане сомнений нет", - добавил Черчесов. Звездный час на Евро-2008 Акинфеев впервые был вызван на сбор национальной команды еще в 2003 году, а первый матч за национальную команду сыграл 28 апреля следующего года - тогда сборная в рамках подготовки к чемпионату Европы встречалась с норвежцами и уступила со счетом 2:3. Голкипер отыграл полный матч и в возрасте 18 лет и 20 дней и стал самым молодым дебютантом команды за ее историю. На финальном турнире в Португалии Акинфеев вошел в заявку команды, но ни одного матча не провел и по статусу был третьим голкипером после Сергея Овчинникова и Вячеслава Малафеева. При этом Акинфеев стал самым молодым футболистом среди всех заявленных на турнире.

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Однако армеец относительно быстро стал вратарем номер один в сборной. В конце марта 2005 года он дебютировал в официальных матчах сборной в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2006 года против команды Эстонии (1:1) и отыграл в том году остальные шесть матчей цикла. Команда тогда не вышла на чемпионат мира, но Акинфеева в этом точно винить было нельзя. В судьбоносной игре со словаками он не дал забить сопернику, однако его партнеры также не сумели отличиться. С приходом в сборную России в 2006 году первого иностранного специалиста голландца Гуса Хиддинка Акинфеев нисколько не утратил статуса первого номера команды, учитывая, что он продолжал оставаться первым номером ЦСКА. Он провел пять матчей отбора на чемпионат Европы 2008 года, пропустив лишь один гол. Однако остаток отборочного цикла он пропустил - в начале мая 2007 года в матче чемпионата России с "Ростовом" Акинфеев порвал крестообразные связки колена. Благодаря интенсивному лечению он вернулся в футбол уже в ноябре, но на чемпионат Европы команда вышла без него. Тем не менее, на финальный турнир в Австрию и Швейцарию Акинфеев поехал в статусе первого голкипера. Из пяти матчей Евро он не пропустил в важнейших для сборной играх с греками (1:0) и шведами (2:0), а также блестяще, как и вся команда, сыграл в четвертьфинале с голландцами (3:1). Огорчили его только ставшие тогда чемпионами Европы испанцы, забившие в двух матчах россиянам семь голов. Два рекорда Последовавшие за Евро два отборочных цикла сложились для Акинфеева в целом неудачно. Он провел все матчи отбора чемпионата мира 2010 года, но команда уступила по итогам стыковых матчей словенцам и не вышла в финальную часть. В августе 2011 года Акинфеев сыграл против сербов свой 50-й матч за сборную (1:0), однако в конце того же месяца в первом тайме матча чемпионата России со "Спартаком" его столкновение со спартаковцем Веллитоном привело к тяжелой травме и последующей операции. Голкипер впервые вышел на поле в апреле 2012 года, попал в заявку сборной России на чемпионат Европы на Украине и в Польше.

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Несмотря на участие в двух товарищеских матчах перед турниром главный тренер команды голландец Дик Адвокат сделал ставку на Вячеслава Малафеева. Сборная же не сумела выступить успешно, даже не выйдя из группы. Заменивший голландца знаменитый итальянский специалист Фабио Капелло доверял Акинфееву. В отборочном цикле на чемпионат мира 2014 года голкипер установил рекорд по продолжительности сухой серии среди советских и российских вратарей - 708 минут без пропущенного гола за сборную, а также провел рекордные среди российских вратарей девять "сухих" матчей. Это внесло вклад в попадание национальной команды на чемпионат мира - впервые с 2002 года. Однако в Бразилии подопечные Капелло выступили не так удачно, как в отборе. В первом матче турнира Акинфеев допустил ошибку, пропустив мяч после дальнего удара в матче с южнокорейцами (1:1), и пропустил в игре с алжирцами, где требовалась победа для выхода из группы (1:1), неудачно выйдя на перехват. Вратарь был включен итальянским изданием La Gazzetta dello Sport в символическую сборную неудачников чемпионата мира. 100-й матч на Кубке конфедераций Отборочный цикл чемпионата Европы 2016 года запомнился тем, что в марте 2015 года на первой минуте гостевого матча с черногорцами во вратаря попал пущенный с трибун зажженный файер. Акинфеев получил ожог шеи, травму шеи и головы и был унесен на носилках. Сама игра была прекращена после еще одной остановки из-за беспорядков, а черногорцам было засчитано техническое поражение. Вратарь сумел восстановиться и вернуться, а сборная удачно завершила отборочный цикл, выйдя на Евро с Леонидом Слуцким, который совмещал должность главного тренера сборной с аналогичной должностью в ЦСКА.

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