Тренер россиянок Межуев назвал неожиданно высоким уровень сборной Норвегии по бенди

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Женская сборная Норвегии по хоккею с мячом показала неожиданно высокий уровень игры в первом матче Всемирных студенческих игр в Красноярске против российской команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиянок Александр Межуев.

"Стартовая игра всегда тяжела, радует то, что быстро забили и не пропустили. Много моментов не доводим до конца и даем шансы сопернику, очень много сегодня было ненужных удалений, из 30 минут штрафа оправданным было только одно удаление, остальные - это следствие необдуманных решений игроков. Уровень норвежской сборной оказался неожиданным, думал, что сегодня нам будет полегче. Но здесь играет практически 60 процентов основной сборной Норвегии", - отметил Межуев.

Во втором матче на Универсиаде россиянки сыграют со сборной Швеции 3 марта. Шведки в своем первом матче в Красноярске обыграли команду США со счетом 20:0.

"Матч со сборной Швеции - это всегда совсем другой накал, мы играем только на победу. Не будет уже никаких моделей, попыток что-то попробовать, мы можем победить за счет игры в пас и хорошей реализации моментов. Со шведками у нас всегда есть запасной план - у них не очень подвижные вратари, и я заставляю наших игроков бить по их воротам с любых позиций, это дает свои плоды", - добавил специалист.

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.