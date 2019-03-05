Большинство обратившихся к врачам на Универсиаде жалуются на простуду и давление

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Большинство обратившихся к медикам на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске жалуются на простуду и высокое артериальное давление. Серьезных травм и заболеваний у обратившихся за первые дни соревнований не зафиксировано, рассказал журналистам во вторник главный врач Универсиады Игорь Выходец.
"Обращаются не по тяжелым случаям. Одна треть обращений приходится на волонтеров, это традиционная статистика что Олимпийских игр, что чемпионата мира по футболу. Значительное число обращений приходится на лиц, которые готовят объекты Универсиады, на всех, кто работает день и ночь, не жалея сил. Обращения - это и простудные заболевания, сейчас такой сезон, и повышенное артериальное давление, связанное с переутомлением", - рассказал Выходец.
Всего за первые 10 дней с открытия деревни Универсиады, когда в городе начали собираться гости, к медикам обратилось более 900 человек из числа спортсменов, волонтеров и других участников Игр, отметил он.
Фристайл и сноуборд самые травмоопасные
Среди спортсменов за медицинской помощью обратилось более 70 человек. "Самые травмоопасные - это фристайл и сноуборд, для нас неожиданностью это не было. Но пока, слава богу, фатальных травм не было", - говорит главврач игр.
Для этого на кластере "Сопка", где проходят соревнования по фристайлу и сноуборду, а также в комплексе "Бобровый лог", где состязаются горнолыжники, работают мобильные медицинские бригады, усиленные спасателями. В комплексе "Бобровый лог" и кластере "Радуга" дежурят вертолеты с медицинским модулем для экстренной эвакуации. Если травма спортсмена окажется серьезной, пострадавшего доставят в одно из двух лицензированных Международной федерацией университетского спорта медучреждений - краевую клиническую больницу или больницу скорой медицинской помощи.
"Это базовые клиники, которые оказывают все виды помощи, включая высокотехнологичные. В больницах зарезервированы специальные койки", - подчеркнул Выходец.
Около 700 медиков
Как рассказал журналистам руководитель департамента медицинского обслуживания Универсиады Максим Суворов, в оказании медпомощи на Играх задействовано 697 медиков и еще 198 волонтеров. Как отмечают в медицинской службе Игр, медики работают не только в местах проживания участников Игр и волонтеров, спортивных объектах, железнодорожном вокзале и аэропорту, но и в заповеднике "Столбы", где в феврале специально был открыт медицинский пункт. По словам главврача игр, пункт открыт по распоряжению губернатора Александра Усса, так как заповедник является популярным местом отдыха красноярцев и гостей города.
Врачам приходится оказывать помощь не только связанную с травмами и заболеваниями. Так, в воскресенье, во время матча по керлингу во дворце спорта имени Ивана Ярыгина, у одной из болельщиц начались родовые схватки, медики ее доставили в ближайший роддом.
Роды прошли без осложнений, по словам Выходца, мать и ребенок чувствуют себя отлично, мальчика назвали Кириллом.