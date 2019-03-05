Большинство обратившихся к врачам на Универсиаде жалуются на простуду и давление

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Большинство обратившихся к медикам на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске жалуются на простуду и высокое артериальное давление. Серьезных травм и заболеваний у обратившихся за первые дни соревнований не зафиксировано, рассказал журналистам во вторник главный врач Универсиады Игорь Выходец.

"Обращаются не по тяжелым случаям. Одна треть обращений приходится на волонтеров, это традиционная статистика что Олимпийских игр, что чемпионата мира по футболу. Значительное число обращений приходится на лиц, которые готовят объекты Универсиады, на всех, кто работает день и ночь, не жалея сил. Обращения - это и простудные заболевания, сейчас такой сезон, и повышенное артериальное давление, связанное с переутомлением", - рассказал Выходец.

Всего за первые 10 дней с открытия деревни Универсиады, когда в городе начали собираться гости, к медикам обратилось более 900 человек из числа спортсменов, волонтеров и других участников Игр, отметил он.

Фристайл и сноуборд самые травмоопасные

Среди спортсменов за медицинской помощью обратилось более 70 человек. "Самые травмоопасные - это фристайл и сноуборд, для нас неожиданностью это не было. Но пока, слава богу, фатальных травм не было", - говорит главврач игр.

Для этого на кластере "Сопка", где проходят соревнования по фристайлу и сноуборду, а также в комплексе "Бобровый лог", где состязаются горнолыжники, работают мобильные медицинские бригады, усиленные спасателями. В комплексе "Бобровый лог" и кластере "Радуга" дежурят вертолеты с медицинским модулем для экстренной эвакуации. Если травма спортсмена окажется серьезной, пострадавшего доставят в одно из двух лицензированных Международной федерацией университетского спорта медучреждений - краевую клиническую больницу или больницу скорой медицинской помощи.