СКА третий раз подряд обыграл "Спартак" в матче плей-офф КХЛ и вышел вперед в серии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" уступил в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургскому СКА со счетом 1:2, проиграв третью встречу подряд и позволив сопернику выйти вперед в серии. Игра, которую посетили чуть более 12 тысяч зрителей, прошла на арене "Ледового дворца" в Санкт-Петербурге.

На эту тему Вратарь ХК "Спартак" Гудачек рассчитывает, что серия игр со СКА вернется в Петербург

Основное внимание пятого матча было приковано к арбитрам. Скандальный случай, произошедший между вратарем "Спартака" Юлиусом Гудачеком и судьей Николаем Акузовским, заставил приехать на игру главного арбитра лиги Алексея Анисимова. Несмотря на все разговоры в фанатских кругах обеих команд в социальных сетях, работа обладателя "Золотого свистка - 2018" Константина Оленина и его коллеги Александра Кулакова вопросов не вызывала. Судьи старались молниеносно пресекать не только нарушения, но и попытки спровоцировать драку. Тренерский штаб СКА не стал менять звенья по сравнению с предыдущим матчем. Место в воротах вновь занял Магнус Хелльберг, хотя дисквалификация Игоря Шестеркина завершилась. Все остальные хоккеисты и сочетания также остались без изменений. В списке травмированных армейцев значились Евгений Кетов и Артем Земченок. Не стал проводить замены и московский "Спартак". В лазарете клуба продолжают находиться Анатолий Никонцев, Андрей Кутейкин, Бен Максвелл, Алексей Гришин и Каспарс Даугавиньш.

На эту тему Плотников: СКА добился победы над "Спартаком" в пятом матче серии за счет характера

Первый период встречи закончился нулевой ничьей, а на пятой минуте второго отрезка счет открыл нападающий "Спартака" Антон Злобин. Защита хозяев ошиблась во время смены, вдвойне мотивированный Гудачек отдал передачу на Артема Федорова, который уже отпасовал на Злобина. Несмотря на массированные атаки хозяев, москвичам удалось выстоять и уйти на второй перерыв, лидируя в счете. Ближе к середине третьего периода удаление получил нападающий "Спартака" Робин Ганзл. Армейцам потребовалась меньше 30 секунд на реализацию большинства - с передач Никиты Гусева и Павла Дацюка счет в матче сравнял Максим Карпов, забросивший свою первую шайбу в рамках плей-офф КХЛ. Через четыре минуты за удар коленом был удален защитник красно-белых Максим Гончаров, а за считанные секунды до его выхода на площадку отличился форвард СКА Давид Рундблад. Швед стал второй матч подряд стал автором победной шайбы и вывел свою команду вперед в серии - 3-2. "Спартак" рассчитывает на помощь домашней арены Тренер "Спартака" Игорь Уланов отметил, что в пятом матче серии сопернику помог фактор домашней арены. "СКА сегодня свои стены помогли. Будем надеяться в Москве на поддержку домашней арены", - сказал Уланов.

На эту тему Уланов: "Спартак" рассчитывает на фактор своей площадки в следующем матче со СКА

Гудачек, общаясь с журналистами в микст-зоне, признался, что момент возникший с судьей Акузовским в предыдущем матче не стал краеугольным камнем, мотивирующим перед игрой со СКА в Санкт-Петербурге. Словацкий голкипер подчеркнул, что не будет выносить фразу арбитра, а главной причиной поражения в пятом матче серии назвал неоправданные удаления. "Бывают оправданные удаления, но такие, как сегодня были в третьем периоде, не нужны", - отметил он. Наставник СКА Илья Воробьев поблагодарил болельщиков за созданную на арене атмосферу. Отвечая на вопрос о результативности, главный тренер петербуржцев отказался от фактора везения. "Все получилось только через работу, через работу и через работу", - сказал Воробьев.