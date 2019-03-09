Тихонов поддержал решение Логинова ограничить общение с журналистами на ЧМ по биатлону

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 9 марта. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поддержал решение российского биатлониста Александра Логинова ограничить общение с журналистами до окончания чемпионата мира в Эстерсунде. Об этом Тихонов сказал ТАСС.

В субботу Логинов стал серебряным призером чемпионата мира в спринте, уступив норвежцу Йоханнесу Бё. После гонки российский биатлонист общался с журналистами только на обязательной для призеров турнира пресс-конференции. Он сообщил, что других комментариев до окончания турнира давать не будет.

"Правильно делает, - сказал Тихонов. - И никакого суеверия тут нет, вот Матвей Елисеев после гонки еле живой, у него речь сбивчивая, а его донимают вопросами. Если бы я был президентом Союза биатлонистов России, то физически бы их [журналистов] наказал за такое, близко бы не подпустил к гостинице сборной. А то они там уже чуть ли не в нижнем белье биатлонисток копаются".

Что касается результата Логинова, то его Тихонов считает закономерным. "Перед чемпионатом мира я говорил, что единственный шанс, если сойдутся все звезды, есть у Логинова. И они сошлись, но он мог бы еще лучше пройти финишный круг, но, видимо, не так свеж. Не надо было совершать безграмотный поступок и просто так возить его на чемпионат Европы, это отложило отпечаток на парня", - заключил Логинов.

В воскресенье Логинов выступит в гонке преследования. Чемпионат мира продлится до 17 марта.