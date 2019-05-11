Главный арбитр КХЛ: спорные моменты на ЧМ будут трактоваться в пользу атакующей команды

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Решения, связанные со взятием ворот, на чемпионате мира по хоккею будут приниматься в пользу атакующей команды. Такое мнение ТАСС по телефону в субботу высказал главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов.

В пятницу в матче группового этапа между сборными Чехии и Швеции (5:2) арбитры засчитали гол чехов после видеопросмотра, взятого главным тренером шведской команды Рикардом Грёнборгом, на предмет нахождения чешского хоккеиста в площади ворот. Одним из главных арбитров встречи был судья КХЛ россиянин Роман Гофман.

"Решение принимал видеогол-судья на арене. Чемпионат будет проходить под тем девизом, чтобы было как можно больше голов. Мы очень долго общались перед чемпионатом с судейским департаментом IIHF [Международной федерации хоккея], и я сказал, что правила, которые были приняты IIHF в прошлом году, нужно как-то корректировать в части нахождения игрока в площади ворот. Я думаю, что на этом чемпионате засчитанных голов будет больше", - считает Анисимов.

"Момент очень сложный. Если видеогол-судья расценил, что чешский игрок оказался в площади ворот по причине воздействия игрока шведов, то это гол. Если он считает, что чех заехал туда целенаправленно, то взятие ворот нужно отменять. Честно скажу, момент не был однозначным, но, по моему мнению, философия этого чемпионата принята такая, что в моментах, когда ситуация 50 на 50, решения будут приниматься в пользу атаки", - добавил главный арбитр КХЛ.

Чешские и шведские хоккеисты заработали в общей сложности 28 минут штрафа. "Матч на матч не приходится, может быть игра, где вообще нет стычек, а в другой они будут после каждой остановки. Тут уже арбитрам нужно вмешиваться. В общем у ребят выдался не очень легкий матч, игроки и судьи вкатываются в турнир, сразу такую игру судить очень непросто", - подчеркнул Анисимов.

Одним из главных арбитров матча между сборными Словакии и США (4:1) был россиянин Евгений Ромасько, а лайнсменом - соотечественник Глеб Лазарев. "Ребятам [Гофману и Ромасько] доверили самые серьезные и сложные матчи вчерашнего игрового дня. Все удаления, которые вчера давались, фиксировал Роман Гофман. У них получилась самая тяжелая игра для арбитража, но они придерживались той линии, которую взяли, и справились, это самое главное", - заключил собеседник агентства.