"Енисей" вслед за "Анжи" попрощался с РПЛ. Им на смену пришли "Сочи" и "Тамбов"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. В субботу в матче 28-го тура чемпионата России по футболу определилась вторая команда, досрочно покинувшая Российскую премьер-лигу (РПЛ). Вслед за махачкалинским "Анжи" элиту российского футбола покинул красноярский "Енисей", на своем поле разгромно проигравший "Краснодару" (0:4).
В дебютном сезоне в РПЛ "Енисей" набрал в 28 матчах 19 очков (четыре победы, семь ничьих и 17 поражений) и, уступив "быкам", потерял шансы догнать в турнирной таблице "Уфу", располагающуюся на 14-м месте (27 матчей, 26 очков), которое дает право участвовать в стыковых матчах за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев уже на 12-й минуте был вынужден заменить получившего травму Александра Зотова на Валерия Кичина. "Краснодар" владел преимуществом и еще до перерыва успел дважды пробить вратаря Юрия Нестеренко - с интервалом в пять минут голами отметились Виктор Классон и Юрий Газинский. Во второй половине встречи гости усилиями воспитанников клубной академии Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова забили еще дважды, установив крупный счет.
Руководство "Енисея" по горячим следам не стало комментировать вылет команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а Аленичев назвал поражение закономерным. Вместе с тем, главный тренер ушел от ответа на вопрос о том, сколько процентов вины за результат лежит на нем, а сколько на игроках. "Надо сделать тщательный анализ и после этого смогу ответить на этот вопрос", - сказал 46-летний специалист.
Вратарь красноярцев Давид Юрченко, потерявший место в составе в середине марта, в разговоре с ТАСС предложил адресовать тренерскому штабу вопрос о том, почему "Енисей" вылетел из РПЛ. "Эмоции остались только негативные, к сожалению, больше ничего. С партнерами ситуацию еще не обсуждали, сейчас это бессмысленно, потому что все кипят, все на эмоциях", - добавил он.
"Краснодар" достиг отметки в 50 очков и продолжает занимать третье место в турнирной таблице, дающее право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. На данный момент клуб на пять баллов опережает ЦСКА, который свой матч 28-го тура проведет в воскресенье на выезде против "Зенита".
Победа "Ахмата" на руку "Динамо"
В другом матче дня "Ахмат" в Грозном обыграл самарские "Крылья Советов" (2:1), а все голы в этой встрече были забиты еще до перерыва. У хозяев дублем отметился Аблай Мбенг, для которого эти мячи стали 19-м и 20-м в составе чеченского клуба за 88 матчей. По количеству голов он догнал бывших форвардов команды Аилтона (20 голов; 81 матч) и Игоря Лебеденко (20; 137) и теперь делит с ними второе место в списке лучших бомбардиров клуба в высшем дивизионе чемпионатов России, рекорд принадлежит полузащитнику Маурисио, который в составе команды из Грозного забил 28 мячей в 162 встречах в чемпионатах России на высшем уровне.
В составе гостей единственный мяч на счету защитника Тараса Бурлака, который забил в Российской премьер-лиге впервые с марта 2011 года, когда в составе "Локомотива" поразил ворота "Динамо" (3:2).
Игра проходила с преимуществом "Ахмата", но после перерыва хозяева не сумели воспользоваться несколькими шансами поймать соперника на контратаке и довести счет до более комфортного. После игры главный тренер грозненцев Рашид Рахимов в эфире канала "Матч Премьер" отметил, что игроки сами создавали себе проблемы. "Нужно было просто сохранять концентрацию и доигрывать все эпизоды, а так мы сами себе создаем такие нервные ситуации", - сказал он.
Главный тренер гостей Миодраг Божович в комментарии пресс-службе "Крыльев Советов" признал, что соперник одержал заслуженную победу. "Когда мы забили гол "в раздевалку", я думал, что это пойдет нам на пользу. Но во втором тайме у "Ахмата" были еще моменты, чтобы забить, все справедливо", - сказал черногорский специалист.
"Крылья", проиграв "Ахмату", упустили возможность по набранным очкам догнать занимающее 12-е место "Динамо" (28 баллов против 31). За два тура до конца чемпионата самарцы продолжают располагаться в зоне стыковых матчей.
"Томь" открыла дорогу двум новичкам
Результат матча 36-го тура первенства Олимп - ФНЛ "Шинник" и "Томь" (1:0) стал решающим при определении команд, которые завоевали две прямые путевки в элиту российского футбола на сезон-2019/20. Занимающая третье место в турнирной таблице команда из Томска, проиграв в Ярославле, потеряла шансы догнать лидеров "Сочи" и "Тамбов".
Обе команды гарантировали себе повышение в классе, но еще не выявили, кто из них выйдет в РПЛ в статусе победителя первого дивизиона - у обеих команд по 67 очков, но у "Тамбова" есть игра в запасе. Для "Сочи", как и для "Тамбова", предстоящий сезон станет первым в РПЛ - команда из Краснодарского края была создана в прошлом году на основе петербургского "Динамо", а клуб из Тамбовской области был образован в 2013-м, а с сезона-2016/17 выступал в ФНЛ.
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин признался, что не знает, продолжит ли работать в клубе в следующем сезоне. Вместе с тем, он с оптимизмом смотрит на перспективы команды в элите российского футбола. "Основной костяк для того, чтобы закрепиться в РПЛ, у команды есть, а дальше будем смотреть, искать усиления", - сказал он ТАСС.
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков, говоря о целях на следующий сезон, сказал, что команде нужно закрепиться в высшем дивизионе. Также он заверил, что у клуба нет финансовых проблем, которые могли бы помешать выступлению в РПЛ, а контракт главного тренера Александра Григоряна, который возглавил команду в апреле, рассчитан до конца сезона-2019/20. "Селекция? Думаю, ставка будет сделана на опытных игроков, которые помогут нам решить задачу и остаться в РПЛ - будем рассматривать варианты и с арендой, и со свободными агентами", - добавил он.
Как сообщил ТАСС начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин, рассмотрение заявок "Сочи" и "Тамбова" о допуске к участию в РПЛ состоится в следующую среду - 15 мая. Команда из Краснодарского края проводит домашние матчи на стадионе "Фишт", который принимал матчи Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018, а клуб из Тамбовской области - на стадионе "Спартак". Реконструкцию арены "Спартак" для соответствия требованиям РПЛ планируется завершить к сентябрю, до этого момента команда будет проводить домашние матчи в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", который также принимал игры мирового первенства.