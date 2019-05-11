"Енисей" вслед за "Анжи" попрощался с РПЛ. Им на смену пришли "Сочи" и "Тамбов"

В дебютном сезоне в РПЛ "Енисей" набрал в 28 матчах 19 очков (четыре победы, семь ничьих и 17 поражений) и, уступив "быкам", потерял шансы догнать в турнирной таблице "Уфу", располагающуюся на 14-м месте (27 матчей, 26 очков), которое дает право участвовать в стыковых матчах за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев уже на 12-й минуте был вынужден заменить получившего травму Александра Зотова на Валерия Кичина. "Краснодар" владел преимуществом и еще до перерыва успел дважды пробить вратаря Юрия Нестеренко - с интервалом в пять минут голами отметились Виктор Классон и Юрий Газинский. Во второй половине встречи гости усилиями воспитанников клубной академии Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова забили еще дважды, установив крупный счет.

Руководство "Енисея" по горячим следам не стало комментировать вылет команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а Аленичев назвал поражение закономерным. Вместе с тем, главный тренер ушел от ответа на вопрос о том, сколько процентов вины за результат лежит на нем, а сколько на игроках. "Надо сделать тщательный анализ и после этого смогу ответить на этот вопрос", - сказал 46-летний специалист.

Вратарь красноярцев Давид Юрченко, потерявший место в составе в середине марта, в разговоре с ТАСС предложил адресовать тренерскому штабу вопрос о том, почему "Енисей" вылетел из РПЛ. "Эмоции остались только негативные, к сожалению, больше ничего. С партнерами ситуацию еще не обсуждали, сейчас это бессмысленно, потому что все кипят, все на эмоциях", - добавил он.

"Краснодар" достиг отметки в 50 очков и продолжает занимать третье место в турнирной таблице, дающее право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. На данный момент клуб на пять баллов опережает ЦСКА, который свой матч 28-го тура проведет в воскресенье на выезде против "Зенита".

Победа "Ахмата" на руку "Динамо"

В другом матче дня "Ахмат" в Грозном обыграл самарские "Крылья Советов" (2:1), а все голы в этой встрече были забиты еще до перерыва. У хозяев дублем отметился Аблай Мбенг, для которого эти мячи стали 19-м и 20-м в составе чеченского клуба за 88 матчей. По количеству голов он догнал бывших форвардов команды Аилтона (20 голов; 81 матч) и Игоря Лебеденко (20; 137) и теперь делит с ними второе место в списке лучших бомбардиров клуба в высшем дивизионе чемпионатов России, рекорд принадлежит полузащитнику Маурисио, который в составе команды из Грозного забил 28 мячей в 162 встречах в чемпионатах России на высшем уровне.

В составе гостей единственный мяч на счету защитника Тараса Бурлака, который забил в Российской премьер-лиге впервые с марта 2011 года, когда в составе "Локомотива" поразил ворота "Динамо" (3:2).