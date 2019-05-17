Фавориты снова одержали победы. Четвертьфиналисты ЧМ по хоккею практически определены

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Четыре матча группового турнира чемпионата мира по хоккею в Словакии прошли в четверг на аренах в Братиславе и Кошице. Фавориты турнира одержали победы над командами ниже рангом и практически обеспечили себе участие в четвертьфинале мирового первенства.

Уверенней остальных три очка набрали действующие чемпионы мира шведы. После заслуженного поражения от команды Чехии (2:5) в стартовой игре турнира сборная Швеции одержала три разгромные победы подряд над аутсайдерами, переиграв итальянцев (8:0), норвежцев (9:1) и австрийцев (9:1).

В матче с австрийскими хоккеистами ворота шведской сборной защищал 37-летний Хенрик Лундквист, в прошлой встрече же на последнем рубеже действовал Якоб Маркстрём. Шведы за 7 минут 32 секунды с начала первого периода забросили четыре шайбы и сразу предопределили исход встречи. Первые матчи на нынешнем чемпионате мира провели нападающий Габриэль Ландескуг, который отличился в своей первой смене, а также защитник Йон Клингберг, не отметившийся баллами за результативность. Капитан "Колорадо" Ландескуг при этом еще отдал две голевые передачи.

После двух дозаявок в составе шведской сборной значится 21 игрок из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На протяжении большей части матча действующие чемпионы мира имели подавляющее преимущество на всех участках площадки. Только в заключительном отрезке встречи они немного дали почувствовать игровой тонус Лундквисту.

Перед третьим периодом шведы вели со счетом 7:0. Точные броски капитана команды Оливера Экмана-Ларссона и нападающего Элиаса Петтерссона еще больше увеличили отрыв. Петтерссон забросил свою дебютную шайбу на текущем турнире, аналогичного результата добились защитник Адам Ларссон, а также форварды Деннис Расмуссен и Элиас Линдхольм.

Австрийцы же благодаря расслабленности сборной Швеции раз за разом проводили атаки на ворота команды Рикарда Грёнборга. Однако воспользоваться моментом смог только единственный представитель НХЛ в составе австрийцев - игрок "Филадельфии" Михаэль Раффль. Всего же по воротам Лундквиста было нанесено 22 броска, половина из которых пришлась на заключительный период.

Чехи пришли в себя не сразу

Сборная Чехии после двух ярких побед в первых матчах группового этапа над командами Швеции (5:2) и Норвегии (7:2) ничего не смогла противопоставить российским хоккеистам (0:3). Тяжело чехам далось и начало встречи с латвийцами. После первого периода команда Боба Хартли вела со счетом 2:0 благодаря голам нападающего московского "Динамо" Микса Индрашиса, забросившего 200-ю шайбу турнира в Словакии, а также представителя рижского "Динамо" Лауриса Дарзиньша. В первом случае латвийские хоккеисты реализовали двойное численное преимущество, а во втором отличились в формате "5 на 4".