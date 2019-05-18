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Еврокубки

Невероятный камбэк вывел ЦСКА в финал главного баскетбольного турнира Европы

Отыграв по ходу второй половины встречи 14 очков отставания от мадридского "Реала", российский клуб одержал итоговую победу со счетом 95:90
Отелло Хантер и Кори Хиггинс Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Отелло Хантер и Кори Хиггинс
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты московского ЦСКА вышли в финал Евролиги, одержав тяжелую победу над действующим чемпионом турнира - мадридским "Реалом". По ходу встречи команда Димитриса Итудиса проигрывала с разницей в 14 очков, но в заключительной четверти армейцы смогли отыграться и вырвать победу - 95:90.

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Самыми результативными игроками матча стали защитники ЦСКА Нандо де Коло и Серхио Родригес, в активе которых по 23 очка. Однако француз больше половины своих баллов набрал с линии штрафных бросков (13).

В финале ЦСКА встретится с турецким клубом "Анадолу Эфес", который оказался сильней другого представителя этой страны - "Фенербахче". Изначально команда считалась самым слабым клубом из участников "Финала четырех" Евролиги. В прошлом сезоне "Анадолу Эфес" и вовсе занял последнее место в регулярном чемпионате турнира. Поэтому выход в плей-офф нынешнего розыгрыша уже считался для команды успехом.

ЦСКА сумел перевернуть ход матча с "Реалом"

Президент Евролиги Жорди Бертомеу после матча признался, что получил истинное удовольствие от игры. "Полуфиналы вышли отличными. А игра ЦСКА с "Реалом" - просто супер. Армейцы вырвали победу в невероятном матче, был очень атакующий баскетбол", - сказал Бертомеу ТАСС.

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Армейцы удивили многих, отыграв отставание от "Реала" в 14 очков по ходу второй половины матча. Испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес после игры признался, что ему непривычно видеть камбэки команды в Евролиге.

"ЦСКА - большой клуб, все понимаем, как важна для него победа в Евролиге. Здорово, что мы обыграли действующих чемпионов, сделали камбэк, для ЦСКА это не совсем привычно. Теперь должны быть готовы к матчу с "Эфесом", это очень сильная и уверенная в себе команда. Они выбили в плей-офф "Барселону", а в полуфинале - "Фенербахче", - сказал Родригес.

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После игры президент ЦСКА Андрей Ватутин тоже не мог поверить в случившееся. "Мы одержали потрясающую волевую победу. В четвертой четверти был невероятный камбэк", - подчеркнул Ватутин ТАСС.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил действия команды в тяжелые моменты игры и важность роли главного тренера в успехе клуба. "Это была невероятная победа, игроки показали характер, бились до конца, а Итудису можно поставить памятник за то, как он руководил. Тренер до конца верил в свой план на игру, терпел и добился результата. ЦСКА просто молодцы, они смогли наказать "Реал", баскетболисты которого в четвертой четверти при каждом свистке апеллировали к арбитрам, вступали в споры и вели себя чересчур эмоционально", - поделился с ТАСС Кущенко.

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ЦСКА не допустит недооценки соперника в финале

Армейцы трижды выигрывали "Финал четырех" Евролиги (2006, 2008, 2016), еще три раза они выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012). С 2003 года столичный клуб лишь однажды не добрался до данной стадии. Это произошло в сезоне-2010/11, когда ЦСКА занял последнее место в группе и не вышел в плей-офф.

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Как заявил ТАСС форвард армейцев Уилл Клайберн, никакой недооценки соперника баскетболисты московской команды не допустят. "Впереди "Эфес". Говорят, они совсем тут не фавориты, но смотрите, как команда сыграла с "Фенербахче". Соперник очень опасен, но мы будем готовы, недооценки никакой нет", - сказал Клайберн, которому в день игры исполнилось 29 лет.

"Я просил ребят перед матчем, чтобы не испортили мне день рождения. Мы проигрывали 14 очков, казалось, что это катастрофа. Но смогли вернуться, этот подарок я запомню надолго", - добавил форвард.

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Финал и матч за третье место пройдут 19 мая. По словам Итудиса, команде необходимо за короткий срок подготовиться к не менее сложному сопернику, чем "Реал". "В баскетболе может произойти все. Мы делали это в плей-офф и в матчах регулярного чемпионата, теперь у нас есть один день, чтобы подготовиться к очередному тяжелому сопернику с прекрасной психологией, хорошей атакой, которая может показать многое", - сказал Итудис.

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Де Коло: баскетболисты ЦСКА в матче с "Реалом" вновь проявили характер

Защитник команды Нандо де Коло отметил, что баскетболисты ЦСКА проявили характер, что принесло им итоговую победу. "На протяжении этого долгого сезона у нас уже были подобные игры, каждый раз мы добавляли. Сегодня проделали отличную работу, но нам нужно быть собранными, так как впереди еще одна игра", - сказал французский защитник. 

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