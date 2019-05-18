С надеждой на Лигу чемпионов. ЦСКА и "Спартак" одержали победы в 29-м туре РПЛ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Спартак" и ЦСКА одержали важные победы в чемпионате России и сохранили шансы на попадание в Лигу чемпионов. В 29-м туре армейцы дома обыграли грозненский "Ахмат" со счетом 1:0, "Спартак" на выезде выиграл у самарских "Крыльев Советов" - 2:1.
Для ЦСКА этот день был особенным: ровно 14 лет назад армейцы завоевали Кубок УЕФА, обыграв в финале португальский "Спортинг". В честь этого события футболисты московского клуба вышли из раздевалок в специальных ретрофутболках, а символический удар по мячу до старта матча нанес бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.
Единственным действующим игроком в составе армейцев, одержавшим историческую победу в Кубке УЕФА, является вратарь клуба Игорь Акинфеев. Матч против "Ахмата" стал для него 600-м за клуб. ЦСКА в этом матче одержал юбилейную, 300-ю победу в чемпионатах России.
После этой победы ЦСКА вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков, но армейцы снова опустились на пятую строчку после победы "Спартака". ЦСКА претендует на попадание в еврокубки, для выхода в Лигу чемпионов клубу необходимо занять третье место, на котором сейчас располагается имеющий матч в запасе "Краснодар" с 50 очками. Чтобы сыграть в Лиге Европы, ЦСКА необходимо не опуститься ниже пятой строчки.
Однако генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев считает, что шансов на Лигу чемпионов у ЦСКА мало. "В этот раз, скорее всего, без Лиги чемпионов. Шесть лет подряд играли, это существенный козырь со всех сторон, и для футболистов дополнительная мотивация, и с финансовой точки зрения", - сказал он.
"Сейчас не до эстетики - последние туры чемпионата, и каждое очко на вес золота, нам тяжело даются игры. Понятно, что это не оправдание, но команда молодая, нестабильная и психологически неустойчивая, это все придет с опытом, через такие сложные матчи закаляется характер, появляется стрежень", - добавил Бабаев.
Выход из кризиса
ЦСКА начал матч по-хозяйски: армейцы владели преимуществом и создали несколько опасных моментов у ворот "Ахмата" после подач с угловых и штрафных. Гости смогли сдержать натиск и провели две контратаки, завершившиеся желтыми карточками защитников Игоря Дивеева и Виктора Васина. Последний был заменен в перерыве именно по этой причине: главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко опасался удаления Васина из-за второй возможной желтой карточки, о чем сказал журналистам на послематчевой пресс-конференции.
Не сумев быстро открыть счет, хозяева поля стали нервничать и допускать ошибки в передачах при организации атак. Благодаря этому футболисты "Ахмата" могли открыть счет, но Бернард Бериша, выйдя один на один с Акинфеевым под острым углом, не смог переиграть вратаря армейцев. Перед перерывом хозяева имели шансы отличиться, но Никола Влашич и Родриго Бекао не использовали свои моменты.
На 60-й минуте в попытке отобрать мяч на половине поля грозненцев полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил ушиб коленного сустава. Армейцы провели несколько минут в меньшинстве, пока готовилась замена хорватского полузащитника на японского нападающего Такуму Нисимуру, в это время "Ахмат" мог забить - удар Аблая Мбенга в последний момент заблокировал Бекао. Исход встречи решился на 64-й минуте: нападающий Федор Чалов прорвался в штрафную и заработал пенальти, после чего сам же реализовал его.
В предыдущий раз армейцы выигрывали в чемпионате почти месяц назад - в домашнем матче 25-го тура против вылетевшего из премьер-лиги "Анжи" (2:0). Гончаренко после матча отметил, что "после неудачных серий такие победы нужны - тяжелые, на характере".
"Мы так давно не выигрывали, будто это было в прошлом году, чувствовали себя нервно, были медленны в принятии решений, в остроте у ворот соперника. Мы хорошо действовали в защите, не дав создать много предпосылок для завершения атак соперника. Думаю, мы в целом заслужили сегодня победу", - сказал Гончаренко.
Для Чалова гол стал 13-м в нынешнем сезоне, он вышел на первое место в списке бомбардиров национального первенства. "Приятно выйти на первое место в бомбардирской гонке, постараюсь в следующей игре отличиться, но сейчас нам просто нужно побеждать. Все понимают, что осталось две игры и нужно порадовать болельщиков. После победы мы вышли из мини-кризиса, - отметил форвард.
Спорный момент
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов на послематчевой пресс-конференции заявил, что считает назначение пенальти ошибочным решением арбитра.
"Я считаю, что поражение незаслуженное, если анализировать игру, в первом тайме у нас было два-три неплохих момента, но в таких матчах нужно реализовывать эпизоды. Пенальти немного надломил команду, я увидел шок в психологическом плане у игроков, мы перестали играть в тот футбол, который мы показывали до пенальти. Я пересмотрел эпизод и считаю, что там не было пенальти. Но свою команду мне не в чем упрекнуть, по игре у меня нет претензий, хотя на пропущенный мяч нужно реагировать по-другому", - сказал Рахимов.
Чалов же, на котором защитник грозненского клуба Заурбек Плиев нарушил правила, не сомневается в правильности назначенного пенальти. "Сам я еще не видел пенальти, но по себе могу сказать, что он точно был. И когда заходил в раздевалку, кто-то видел повтор и говорил, что пенальти был стопроцентный", - сказал Чалов.
"Ахмат" с 39 очками занимает восьмое место в чемпионате России. В заключительном туре 26 мая команда дома сыграет с "Ростовом". ЦСКА в этот же день примет самарские "Крылья Советов".
Нервная победа "Спартака"
Московский "Спартак" набрал 49 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице после победы над "Крыльями Советов" в Самаре.
Начало встречи осталось за гостями: футболисты "Спартака" создали несколько опасных моментов, владели преимуществом, что привело к пенальти в ворота самарского клуба на 18-й минуте. Нападающий московского клуба Зе Луиш пробил точно по центру ворот и вывел свою команду вперед. После этого команды обменялись опасными моментами, но забить в первом тайме больше никому не удалось.
Второй тайм соперники начали активно, а на 51-минуте зрители матча увидели еще один гол: полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо головой пробил точно в нижний угол ворот "Крыльев Советов". После этого самарцы перехватили инициативу и все чаще создавали моменты у ворот московского клуба. Футболисты "Спартака" провели концовку встречи нервно и пропустили мяч на 83-й минуте, у хозяев отличился Тарас Бурлак.
Кононов после матча отметил, что футболистам "Спартака" не хватало спокойствия и рассудительности в конце матча. "Я доволен игроками, но последние 20 минут встречи мы разберем. Сейчас каждая игра очень важна - как для команд, которые борются за призовые места, так и для тех, кто борется за место в РПЛ, борьба будет не жесткая, а жестокая, как мне кажется. Надо отдать должное "Крыльям Советов" - они настойчиво атаковали в концовке и забили гол, нам не хватало спокойствия и рассудительности", - сказал тренер московского клуба.
Футболисты москвичей Луис Адриано и Фернандо получили желтые карточки, из-за чего пропустят матч последнего тура чемпионата. Кононов отметил, что у москвичей есть резервы для их равноценной замены. "Карточки - это часть футбольной жизни, у нас есть игроки, которые смогут заменить дисквалифицированных", - сказал он.
"Крылья Советов" с 28 очками занимают 13-е место в турнирной таблице. В заключительном туре 26 мая "Крылья Советов" проведут гостевой матч с ЦСКА. "Спартак" в тот же день сыграет в гостях с "Оренбургом".
Стыки для "Уфы"
"Оренбург" в гостях победил "Уфу" в матче 29-го тура. Встреча, проходившая на стадионе "Нефтяник", завершилась со счетом 2:0 в пользу оренбуржцев. Авторами голов стали полузащитники Рикардо Алвес (15-я минута) и Даниэль Мишкич (87).
"Оренбург" прервал серию без побед, которая длилась на протяжении четырех игр. В последний раз команда побеждала 20 апреля - в домашнем матче против "Ростова" (3:0). Перед заключительным туром "Оренбург" занимает седьмое место, имея в активе 40 очков.
Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин после матча сказал ТАСС, что команда сумела показать характер в матче против "Уфы". "Было видно, что ребята играют в свое удовольствие, команда билась, не хотела уступать. Игра, думаю, понравилась болельщикам, команда показала, на что способна. Можно было говорить, что все решено, вопросов перед "Оренбургом" не стоит, но команда показала свой характер, идет подготовка к следующему сезону", - отметил Столыпин.
Он также отметил, что руководство клуба рассчитывает на главного тренера "Оренбурга" Владимира Федотова в следующем сезоне. "Закончим сезон, все определим, Федотов работает в клубе, никуда он не дергается, все стабильно, все нормально будет, мы на него рассчитываем. Мы выполняем свои контрактные обязательства, как и он, срок контракта у него не кончается, задачи он выполняет, есть движение вперед. Команда уверенно отыграла сезон, а мы меняем тренера - это глупость", - подчеркнул Столыпин.
"Уфа" лишилась шансов догнать московское "Динамо", идущее на 12-м месте с 31 очком в турнирной таблице, и сыграет в стыковых матчах за право выступления в РПЛ в следующем сезоне. Уфимский клуб занимает 14-е место, набрав 26 очков.
В последнем туре чемпионата России "Оренбург" дома сыграет против "Спартака". Встреча состоится 26 мая. В тот же день "Уфа" на выезде сыграет против "Локомотива".