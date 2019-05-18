С надеждой на Лигу чемпионов. ЦСКА и "Спартак" одержали победы в 29-м туре РПЛ

"Уфа" проиграла "Оренбургу" и сыграет в стыковых матчах за право выступления в РПЛ в следующем сезоне

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Спартак" и ЦСКА одержали важные победы в чемпионате России и сохранили шансы на попадание в Лигу чемпионов. В 29-м туре армейцы дома обыграли грозненский "Ахмат" со счетом 1:0, "Спартак" на выезде выиграл у самарских "Крыльев Советов" - 2:1. Для ЦСКА этот день был особенным: ровно 14 лет назад армейцы завоевали Кубок УЕФА, обыграв в финале португальский "Спортинг". В честь этого события футболисты московского клуба вышли из раздевалок в специальных ретрофутболках, а символический удар по мячу до старта матча нанес бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

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Единственным действующим игроком в составе армейцев, одержавшим историческую победу в Кубке УЕФА, является вратарь клуба Игорь Акинфеев. Матч против "Ахмата" стал для него 600-м за клуб. ЦСКА в этом матче одержал юбилейную, 300-ю победу в чемпионатах России. После этой победы ЦСКА вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков, но армейцы снова опустились на пятую строчку после победы "Спартака". ЦСКА претендует на попадание в еврокубки, для выхода в Лигу чемпионов клубу необходимо занять третье место, на котором сейчас располагается имеющий матч в запасе "Краснодар" с 50 очками. Чтобы сыграть в Лиге Европы, ЦСКА необходимо не опуститься ниже пятой строчки. Однако генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев считает, что шансов на Лигу чемпионов у ЦСКА мало. "В этот раз, скорее всего, без Лиги чемпионов. Шесть лет подряд играли, это существенный козырь со всех сторон, и для футболистов дополнительная мотивация, и с финансовой точки зрения", - сказал он. "Сейчас не до эстетики - последние туры чемпионата, и каждое очко на вес золота, нам тяжело даются игры. Понятно, что это не оправдание, но команда молодая, нестабильная и психологически неустойчивая, это все придет с опытом, через такие сложные матчи закаляется характер, появляется стрежень", - добавил Бабаев. Выход из кризиса ЦСКА начал матч по-хозяйски: армейцы владели преимуществом и создали несколько опасных моментов у ворот "Ахмата" после подач с угловых и штрафных. Гости смогли сдержать натиск и провели две контратаки, завершившиеся желтыми карточками защитников Игоря Дивеева и Виктора Васина. Последний был заменен в перерыве именно по этой причине: главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко опасался удаления Васина из-за второй возможной желтой карточки, о чем сказал журналистам на послематчевой пресс-конференции.

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Не сумев быстро открыть счет, хозяева поля стали нервничать и допускать ошибки в передачах при организации атак. Благодаря этому футболисты "Ахмата" могли открыть счет, но Бернард Бериша, выйдя один на один с Акинфеевым под острым углом, не смог переиграть вратаря армейцев. Перед перерывом хозяева имели шансы отличиться, но Никола Влашич и Родриго Бекао не использовали свои моменты. На 60-й минуте в попытке отобрать мяч на половине поля грозненцев полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил ушиб коленного сустава. Армейцы провели несколько минут в меньшинстве, пока готовилась замена хорватского полузащитника на японского нападающего Такуму Нисимуру, в это время "Ахмат" мог забить - удар Аблая Мбенга в последний момент заблокировал Бекао. Исход встречи решился на 64-й минуте: нападающий Федор Чалов прорвался в штрафную и заработал пенальти, после чего сам же реализовал его. В предыдущий раз армейцы выигрывали в чемпионате почти месяц назад - в домашнем матче 25-го тура против вылетевшего из премьер-лиги "Анжи" (2:0). Гончаренко после матча отметил, что "после неудачных серий такие победы нужны - тяжелые, на характере". "Мы так давно не выигрывали, будто это было в прошлом году, чувствовали себя нервно, были медленны в принятии решений, в остроте у ворот соперника. Мы хорошо действовали в защите, не дав создать много предпосылок для завершения атак соперника. Думаю, мы в целом заслужили сегодня победу", - сказал Гончаренко. Для Чалова гол стал 13-м в нынешнем сезоне, он вышел на первое место в списке бомбардиров национального первенства. "Приятно выйти на первое место в бомбардирской гонке, постараюсь в следующей игре отличиться, но сейчас нам просто нужно побеждать. Все понимают, что осталось две игры и нужно порадовать болельщиков. После победы мы вышли из мини-кризиса, - отметил форвард. Спорный момент Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов на послематчевой пресс-конференции заявил, что считает назначение пенальти ошибочным решением арбитра. "Я считаю, что поражение незаслуженное, если анализировать игру, в первом тайме у нас было два-три неплохих момента, но в таких матчах нужно реализовывать эпизоды. Пенальти немного надломил команду, я увидел шок в психологическом плане у игроков, мы перестали играть в тот футбол, который мы показывали до пенальти. Я пересмотрел эпизод и считаю, что там не было пенальти. Но свою команду мне не в чем упрекнуть, по игре у меня нет претензий, хотя на пропущенный мяч нужно реагировать по-другому", - сказал Рахимов. Чалов же, на котором защитник грозненского клуба Заурбек Плиев нарушил правила, не сомневается в правильности назначенного пенальти. "Сам я еще не видел пенальти, но по себе могу сказать, что он точно был. И когда заходил в раздевалку, кто-то видел повтор и говорил, что пенальти был стопроцентный", - сказал Чалов. "Ахмат" с 39 очками занимает восьмое место в чемпионате России. В заключительном туре 26 мая команда дома сыграет с "Ростовом". ЦСКА в этот же день примет самарские "Крылья Советов". Нервная победа "Спартака" Московский "Спартак" набрал 49 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице после победы над "Крыльями Советов" в Самаре. Начало встречи осталось за гостями: футболисты "Спартака" создали несколько опасных моментов, владели преимуществом, что привело к пенальти в ворота самарского клуба на 18-й минуте. Нападающий московского клуба Зе Луиш пробил точно по центру ворот и вывел свою команду вперед. После этого команды обменялись опасными моментами, но забить в первом тайме больше никому не удалось.

Второй тайм соперники начали активно, а на 51-минуте зрители матча увидели еще один гол: полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо головой пробил точно в нижний угол ворот "Крыльев Советов". После этого самарцы перехватили инициативу и все чаще создавали моменты у ворот московского клуба. Футболисты "Спартака" провели концовку встречи нервно и пропустили мяч на 83-й минуте, у хозяев отличился Тарас Бурлак. Кононов после матча отметил, что футболистам "Спартака" не хватало спокойствия и рассудительности в конце матча. "Я доволен игроками, но последние 20 минут встречи мы разберем. Сейчас каждая игра очень важна - как для команд, которые борются за призовые места, так и для тех, кто борется за место в РПЛ, борьба будет не жесткая, а жестокая, как мне кажется. Надо отдать должное "Крыльям Советов" - они настойчиво атаковали в концовке и забили гол, нам не хватало спокойствия и рассудительности", - сказал тренер московского клуба. Футболисты москвичей Луис Адриано и Фернандо получили желтые карточки, из-за чего пропустят матч последнего тура чемпионата. Кононов отметил, что у москвичей есть резервы для их равноценной замены. "Карточки - это часть футбольной жизни, у нас есть игроки, которые смогут заменить дисквалифицированных", - сказал он. "Крылья Советов" с 28 очками занимают 13-е место в турнирной таблице. В заключительном туре 26 мая "Крылья Советов" проведут гостевой матч с ЦСКА. "Спартак" в тот же день сыграет в гостях с "Оренбургом". Стыки для "Уфы" "Оренбург" в гостях победил "Уфу" в матче 29-го тура. Встреча, проходившая на стадионе "Нефтяник", завершилась со счетом 2:0 в пользу оренбуржцев. Авторами голов стали полузащитники Рикардо Алвес (15-я минута) и Даниэль Мишкич (87). "Оренбург" прервал серию без побед, которая длилась на протяжении четырех игр. В последний раз команда побеждала 20 апреля - в домашнем матче против "Ростова" (3:0). Перед заключительным туром "Оренбург" занимает седьмое место, имея в активе 40 очков.

На эту тему "Уфа" проиграла "Оренбургу" в матче чемпионата России и сыграет в стыковых играх